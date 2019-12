L’Avellino espugna Monopoli: quarta vittoria consecutiva

Cornice tutta biancoverde quella del “Veneziani” che, alle 17.45, è pronto a diventare teatro della sfida tra i padroni di casa ed i lupi. Mister Capuano è costretto a fare a meno di Matteo Rossetti, convocato alla partenza ma in tribuna a causa di una botta allo sterno che lo ha reso indisponibile.

Gli ospiti propongono quindi un 3-5-2 con Alfageme e Micovschi riferimenti offensivi, mediana composta da da Di Paolantonio affiancato fa Silvestri e De Marco con Celjak e Parisi sugli esterni. In difesa torna capitan Morero, spalleggiato da Laezza ed Illanes, a proteggere l’estremo difensore Tonti.

Per i padroni di casa occhi tutti puntati su Giuseppe Fella, bomber autore di 8 goal consecutivi.

La prima vera occasione da goal capita al minuto 17 sulla testa di Giuliano Laezza che, contrastato, riesce comunque a colpire di testa un cross proveniente da un calcio d’angolo di Di Paolantonio ma la palla finisce di poco a lato.

Al 20′ gran tiro di Micovschi di prima intenzione dal limite dell’area, ottimo il riflesso del portiere Antonino.

Dopo un avvio tutto di stampo ospite è il Monopoli a prendere campo e coraggio, affacciandosi dalle parti di Tonti con un pericoloso corner.

Al 27′, a riportare il match verso i lupi è Fabiano Parisi che, dopo un paio di azioni molto pericolose, sempre dalla sinistra trova lo scatto vincente allungandosi per ben 2 volte il pallone prima di calciare di potenza sotto la traversa: gran goal ed uno a zero per l’Avellino.

La reazione del Monopoli si concretizza in un tiro di Giorno neutralizzato da un attento Tonti.

Dopo 3′ dall’inizio del secondo tempo è Fella dopo una mischia a girare in porta un pallone velenoso, bloccato da Tonti; sul ribaltamento successivo Alessandro Di Paolantonio si esibisce nella sua specialità, andando in goal con una splendida punizione dal limite.

Il numero 7 dei lupi, ispiratissimo, al 7′ prova a ripetersi con un tiro di prima, ma la palla fa la barba al palo.

Al minuto 12′ della ripresa, su cross di Triarico, Donnarumma sciupa una ghiotta occasione andando ad impattare di piatto al volo ma spedendo la palla a lato.

Dopo 10 minuti è sempre Donnarumma, questa volta da palla inattiva, a far prendere uno spavento agli ospiti: il numero 17 del Monopoli vede Tonti fuori dai pali e prova a sorprenderlo con un gran tiro da 30 metri che si schianta sulla traversa.

Il Monopoli aumenta la pressione tornando pericolosissimo con una grande azione personale di Carriero, la sua conclusione però finisce a lato.

Sul finale ancora brividi da una parte e dall’altra: prima è Tazzer a colpire la traversa con una conclusione insidiosa dalla lunga distanza e poi è subentrato Karic, nell’ultima azione del match, a graziare il Monopoli: la sua conclusione finisce di pochi centimetri lontana dal palo.

Con questa vittoria l’Avellino chiude il girone d’andata a quota 26 punti, in zona playoff. L’ultima partita dell’anno solare (valida per la prima giornata del girone d’andata) sarà a Catania domenica 22 dicembre.

“Il Monopoli è un’ottima squadra ma noi abbiamo preparato benissimo la gara – ha dichiarato mister Capuano al termine dell’incontro – con le quattro vittorie in fila abbiamo trovato grande morale ma sopratutto una posizione di classifica per certi versi impensabile. Abbiamo aumentato il divario dalla parte bassa della classifica e questo è un dato incontrovertibile. Tante assenze a Catania? Ci penseremo da martedì, ora godiamoci la vittoria e poi proveremo a chiudere l’anno nel migliore dei modi”.

“Sono contentissimo per la mia prestazione ma ancora di più per le quattro vittorie di fila – ha detto il centrocampista Marco Silvestri – arrivare al giro di boa con 26 punti è eccellente, siamo in zona playoff ma continuiamo a tenere i piedi per terra e a volare bassi, guardiamoci sempre le spalle perché sappiamo qual è l’obiettivo con cui siamo partiti”.

Tabellino

Monopoli-Avellino 0-2

Marcatori: 27′ pt Parisi, 4′ st Di Paolantonio.

Monopoli (3-5-2): Antonino; Rota, De Franco, Mercadante (9′ st Donnarumma); Hadziosmanovic (9′ st Tazzer), Carriero, Giorno (10′ st Triarico, 22′ st Cupppone), Piccinni, Antonacci; Jefferson (34′ st Salvemini), Fella.

A disp.: Milli, Menegatti, Pecorini, Cavallari, Tuttisanti, Mariano, Nina.

All.: Scienza.

Avellino (3-5-2): Tonti; Laezza, Morero, Illanes; Celjak, Silvestri, Di Paolantonio, De Marco (36′ st Evangelista), Parisi; Alfageme (35′ st Albadoro), Micovschi (45′ st Karic).

A disp.: Abibi, Zullo, Njie, Carbonelli, Acampora, Petrucci.

All.: Capuano.

Arbitro: Santoro di Messina

Assistenti: Barone di Roma 1 e Bertelli di Busto Arsizio.

Ammoniti: 15′ pt Alfageme, 39′ pt Laezza, 32′ st Tonti, 38′ st Carriero, 41′ st Micovschi (comportamento non regolamentare); 30′ pt De Marco, 45′ pt Rota, 13′ st Morero (gioco scorretto);

Angoli: 5-1