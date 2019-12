Domenica “Arriva Babbo Natale” con la Pro Loco di Atripalda presso il Centro Servizi

La Pro Loco di Atripalda è lieta di annunciare il settimo appuntamento natalizio interamente dedicato ai più piccoli, “Arriva Babbo Natale”.

Domenica 22 Dicembre 2019 presso il Centro Servizi, in Via San Lorenzo ad Atripalda, a partire dalle ore 16:00 si darà inizio alla magia con il tanto atteso incontro con Babbo Natale. Il Centro Servizi, ancora una volta, si trasformerà in un luogo fantastico che sarà lo scenario perfetto per ricreare la suggestiva atmosfera del natale. Qui i bambini potranno incontrare il nostro “Babbo Natale” al quale consegneranno le proprie letterine e fare una foto come ricordo del pomeriggio trascorso. La consegna della letterina è una tradizione fortemente radicata in tutti i bambini che, con gioia, la consegnano al proprio idolo natalizio, nella speranza che tutti i loro desideri vengano esauditi.

A rendere più lieta l’attesa dei bambini ci sarà l’animazione curata dal Cappellaio Matto.

La Pro Loco Atripaldese, quindi, aspetta tutti domenica 22 Dicembre per trascorrere insieme momenti di gioia ricchi di sorprese e novità all’insegna dello spirito del Natale .

Si ringrazia l’Amministrazione comunale, il Sindaco Giuseppe Spagnuolo, l’Assessore alle Politiche Sociali Nancy Palladino e tutti coloro che, con impegno e disponibilità, hanno collaborato all’organizzazione di un evento giunto al suo settimo traguardo.