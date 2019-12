Federico Preziosi sabato presenta ad Avellino il libro di poesie “Variazione Madre”

Variazione Madre, il libro di poesie di Federico Preziosi (Controluna-Lepisma Floema, 2019, a cura di Giuseppe Cerbino), saranno presentate Sabato 21 dicembre, alle ore 18:00, presso il Godot art bistrot di Avellino.Larappresenta l’origine di un sentire, metamorfosi di un poeta che da uomo diventa donna. Attraverso l’espressione di un “Io” femminile come forma di empatia, la scrittura, pagina dopo pagina, si accompagna a una musicalità suggestiva dove il linguaggio femminile si pone tra dolore e sensualità, dirigendosi verso l’unico punto di incontro possibile con il sesso opposto, la parola. Una poesia forte e simbolica, quella di Federico Preziosi, dove l’immedesimazione si rivela necessaria in un’epoca di grandi cambiamenti sociali e politici.

Ne parleranno l’autore, Federico Preziosi, e Luca Bellavita (psicologo e psicoterapeuta) soffermandosi sugli aspetti salienti dell’opera. L’evento vedrà la partecipazione musicale di Alessandro Francese e Rino Petroziello. Ingresso gratuito.

“ “Variazione Madre” rappresenta un tentativo di immedesimazione nel femminile e nel corpo della donna. Credo che un espediente simile sia, non solo nella scrittura, una forma di condivisione e socializzazione delle problematiche potenzialmente efficace – racconta l’autore -. Ho cercato di sentire, desiderare e parlare come una donna attraverso il linguaggio della poesia, forse per natura un po’ sfuggente, ma sicuramente più emozionale. Un uomo non può capire cosa sia una donna, è biologicamente molto diverso, eppure è importante provare a immedesimarsi nel corpo degli altri, fare proprie sensazioni e visioni talvolta anche lontane. Un corpo parla, ha una certa influenza sul nostro umore, sulle scelte e, naturalmente, anche sulla percezione che abbiamo della realtà circostante.

Quando ho cominciato a scrivere quello che sarebbe diventato “Variazione Madre”, non intendevo fare qualcosa di ideologico, la mia era solo un’empatia per il mondo femminile al quale mi sento attratto. Qualcuno l’ha definito un libro di poesie d’amore, non so se ciò corrisponda alla realtà, ma sono sicuro che questo evento ci darà l’occasione per discutere di questo e tanti altri temi”.