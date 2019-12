Taglio del nastro e brindisi per la riapertura della Formaggeria di Atripalda incendiata. Il titolare Luca Nappa: «Andiamo avanti, buttandoci i pensieri brutti alle spalle e con la voglia di migliorarci sempre». Foto

«Da domani (oggi ndr.) andremo avanti, buttandoci i pensieri più brutti alle spalle e con la voglia di migliorarci sempre». A sette giorni di distanza dall’incendio doloso sul quale indagano i Carabinieri ieri sera ha riaperto al pubblico la formaggeria “Fior di bontà” ad Atripalda.

Il giovane titolare Luca Nappa, con la fidanzata Angela, ha tagliato il nastro al locale ubicato all’angolo tra via Fiume e via Rapolla distrutto dalle fiamme venerdì scorso. Poi il brindisi liberatorio con le autorità locali: «Per me stasera è un’emozione ancora più grande di tutto, difficile da esprimere – commenta Luca -. Ho i brividi perché abbiamo rifatto un negozio nuovo in pochi giorni con l’aiuto di tutti, familiari, amici, la mia ragazza le comunità di Atripalda e Avellino. Ci sono state tante persone accanto che non si può immaginare. Ci hanno voluto bene. Da domani mattina (oggi ndr.) abbondiamo i pensieri vecchi e dimostreremo ancora di più il nostro affetto a loro con il nostro lavoro che facciamo con passione ed amore. Ringrazio ancora tutti, vi aspetto qui».

Una grande festa bagnata dalla pioggia con la voglia di ricominciare che ha visto la partecipazione del sindaco Giuseppe Spagnuolo, del vicesindaco Anna Nazzaro, degli assessori al Commercio Mirko Musto e al sociale Nancy Palladino. Con loro il Comandante della polizia municipale, Domenico Giannetta e il presidente di Assoapi Luigi Gaudiosi.

«Dopo qualche giorno difficile e di tristezza per quello che era successo e anche un po’ di rabbia, stasera è un giorno di gioia e siamo tutti felici – spiega il sindaco Giuseppe Spagnuolo -. Sto qui per rappresentare tutti i cittadini di Atripalda che sicuramente si sentono solidali con Luca e i suoi familiari che hanno dato prova di grande determinazione e voglia di riprendere subito. Questo è un messaggio positivo per tutti. Sicuramente hanno vissuto momenti difficili, ma hanno sentito anche la vicinanza della città che continuerà ad esserci anche nei prossimi giorni. Auguriamo a Luca di riprendere presto l’attività nella normalità mettendo alle spalle questa esperienza che in qualche modo lo ha visto anche fortificato nel modo in cui ha reagito. Ovviamente rimane fermo tutto l’impegno delle forze dell’ordine e di tutti quelli che stanno collaborando per chiudere le indagini e trovare anche i colpevoli che adesso diviene la priorità».

Il giovane titolare, con il papà Vincenzo hanno lavorato giorno e notte a ritmo serrato per cancellare ogni traccia dei danni subiti dal negozio. E’ stata anche murata la vetrata su via Rapolla da dove si sono sprigionate le fiamme. Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Avellino e della locale stazione, proseguono serrate battendo la pista dolosa. Al vaglio degli inquirenti i filmati delle telecamere che avrebbero filmato un individuo mentre lancia un bottiglietta verso il retro del locale. Un innesco contenente liquido infiammabile, così come avrebbero accertato i Vigili del Fuoco durante i rilievi effettuati.