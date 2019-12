“Biancoverdi Insuper…Abili”, la dirigente scolastica Emilia Di Blasi succede al compianto Flavio Puleo

Emilia Di Blasi succede al compianto Flavio Puleo nella guida del club “Biancoverdi Insuper…Abili”. La dirigente scolastica atripaldese, che dirige l’Istituto Comprensivo “Di Meo” di Volturara Irpinia, per il suo impegno a favore dell’inclusione è stata scelta come nuovo presidente dell’associazioni di tifosi diversamente abili dell’Avellino Calcio che ha la sede ad Atripalda nel mercatino di via Marino Caracciolo. Una club che oggi ha una doppia intitolazione, sia al suo fondatore, Flavo Puleo, scomparso nel luglio scorso e a Carmine Parziale, un giovane atripaldese morto a soli 24 anni lo scorso anno.

Uno dei primi impegni del nuovo presidente è la richiesta di intitolare la Curva Nord dello Stadio “Partenio-Lombardi” proprio a Flavio Puleo, anima degli InsuperAbili.

«Sono stata voluta fortemente dalla famiglia di Flavio e scelta per portare avanti il discorso avviato perché ho avuto sempre grande attenzione alla inclusione, per il mio lavoro di dirigente scolastica, e perché conosco i problemi del mondo della disabilità essendo mamma di Francesco, a cui dedico la mia vita e il mio tempo libero – dichiara il neo presidente Emilia Di Blasi -. L’intento di Flavio non era solo portare i ragazzi allo stadio, ma creare questo punto di incontro che facesse da fulcro per iniziative nel sociale. Mi muoverò perciò lungo questo percorso già avviato da Flavio. Ci piacerebbe perciò che la Curva Nord venga intitolata proprio a Flavio».

Il nuovo direttivo è composto da: Emilia Di Blasi (presidente), Angelo Graziano (vicepresidente), Antonella Magro, Grazia Iandoli moglie di Flavio, Luigi Parziale, Robi Puleo, Maria Lombardi, Giovanni Esposito, Leonardo Piscitelli, Mario Mairano e Franco Riccardo. «Come associazione abbiamo in mente di organizzare giornate sportive, mostre ed eventi per ragazzi e chiediamo la partecipazione di tutti» conclude.