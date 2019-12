Emergenza furti, domani incontro del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza: ma non c’è Atripalda

Emergenza furti, è previsto per domani mattina in Prefettura ad Avellino il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza. Un incontro per mettere un argine alle ripetute incursioni che da mesi stanno togliendo il sonno ai cittadini dell’hinterland avellinese e che stanno generando un forte allarme sociale. I cittadini chiedono un aumento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Ma è polemica sui social per la mancanza, tra i primi cittadini convocati al tavolo, del sindaco di Atripalda. La cittadina del Sabato è tra i comuni colpiti dall’escalation di furti e anche da un episodio di incendio doloso ad un negozio. Pochi giorni fa l’associazione “La Verde Collina” ha richiesto all’Amministrazione di estendere la video sorveglianza anche nelle contrade rurali come deterrente ai furti in abitazioni.