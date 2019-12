Raccolta rifiuti, la comunicazione di Irpiniambiente per le festività natalizie

Irpiniambiente comunica la sospensione del servizio per i giorni 25 dicembre 2019 e 1° gennaio 2020.

Per i giorni 26 dicembre 2019 e 6 gennaio 2020 nei comuni in cui il servizi sono svolti in forma diretta dalla società Irpiniambiente S.p.a., saranno effettuate le raccolte della frazione organica e dei rifiuti indifferenziati dove previsto.

I Centri di Raccolta di Avellino, Montefredane, Ariano Irpino, Sant’Angelo dei Lombardi, Solofra e Summonte saranno chiusi per tutti i summenzionati giorni festivi.

Lo Stir di Avellino accetterà solo i rifiuti indifferenziati dalle ore 06.00 alle ore 11.00 nei giorni 26 dicembre e 6 gennaio 2020.

La stazione di trasparenza di Flumeri, accetterà solo rifiuti indifferenziati e frazione organica dalle ore 06.00 alle ore 12.00 nei giorni del 26 dicembre 2019 e 6 gennaio 2020.

Non si effettueranno posticipi e/o anticipi delle altre tipologie di raccolta.

Nei comuni in cui il servizio di spazzamento è svolto in forma diretta dalla società Irpiniambiente, sarà garantito, dove previsto per i giorni festivi per tutte le suddette giornate.