Allarme furti in Irpinia: assicurate più pattuglie in strada, potenziamento della videosorveglianza e accordi di vicinato

Più pattuglie in strada, potenziamento della videosorveglianza e accordo di vicinato. Contro i ripetuti e continui furti, anche nelle ore diurne, in abitazioni private dei comuni dell’alta valle del Sabato (Aiello del Sabato, Cesinali, Contrada, Forino, Serino, Santo Stefano del Sole, Santa Lucia di Serino, San Michele di Serino e Atripalda) il nuovo prefetto Paola Spana ha assicurato una maggiore presenza di pattuglie sul territorio.

Per fronteggiare il fenomeno, che sta preoccupando non poco le popolazioni locali, si è riunito l’anti vigilia di Natale in Prefettura il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Presenti a Palazzo di Governo, oltre al Prefetto Paola Spena, anche le Forze dell’Ordine e di Polizia locali e i sindaci dei comuni colpiti dai furti. Tra questi presente all’incontro anche il sindaco di Atripalda Giuseppe Spagnuolo, che dopo aver appreso della convocazione che non includeva Atripalda, ha inviato una pec in Prefettura per richiedere la propria presenza all’incontro.

Assicurate più unità sul territorio nelle aree a rischio, anche se occorrerà da parte dei comuni potenziare, laddove possibile, la video-sorveglianza, cercando di metterla in rete. DDa incentivare la stessa tecnologia nelle abitazioni private con impianti di allarme collegati direttamente al 112. Infine rendare più efficiente ed efficace il controllo di vicinato.