Polemiche all’Istituto Comprensivo “De Amicis-Masi” di Atripalda, il sindaco convoca un tavolo di confronto tra istituzioni

Un tavolo di confronto tra le istituzioni per superare le polemiche scoppiate all’Istituto comprensivo “De Amicis-Masi” di Atripalda. Il sindaco Giuseppe Spagnuolo ha convocato per venerdì 3 gennai, alle ore 18.00, presso l’Aula Consiliare della Sede Municipale, la dirigente scolastica, professoressa Amalia Carbone, il Consiglio d’Istituto, i rappresentati di classe e i genitori degli alunni con l’intento di riportare serenità nell’istituzione scolastica coinvolta da una serie di polemiche, anche social, che ne stanno minando la compattezza. Un confronto per capire come si può riportare un equilibrio.

«Dopo le ultime vicende che hanno visto coinvolte scuola e territorio abbiamo avvertito l’ esigenza di istituire un tavolo di confronto tra le parti al fine di ristabilire un’interazione armonica tra scuola e famiglie. Colgo l’occasione per augurare un sereno Natale a tutta la popolazione scolastica e famiglie». A parlare è il vicesindaco di Atripalda Anna Nazzaro, che ricopre la delega all’Istruzione.

La missiva, con in calce la firma del primo cittadino è stata indirizzata al Dirigente Scolastico, al Consiglio d’Istituto, ai Rappresentanti di classe, ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo per un incontro «tra scuola, famiglie e comune per confrontarsi sulle modalità di collaborazione gli attori del processo formativo» si legge nella nota.

A dare il là lo sfogo giorni fa della dirigente scolastica dell’istituto comprensivo atripaldese, che in apertura del concerto di Natale dei studenti di musica della corale “Masi” nella chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire Un discorso di sei minuti, che ha spiazzato i presenti e generato una enorme aspettativa fra gli assenti: ecco l’audio integrale dello sfogo della dirigente dell’Istituto comprensivo di Atripalda, Amalia Carbone, in apertura del concerto offerto dagli studenti di musica e della corale della “Masi” nella chiesa madre. «Voglio augurarmi che l’inizio di questo nuovo anno sia l’apertura ad un dialogo più caloroso, senza sotterfugi, cattivi pensieri e sfiducia – aveva detto la dirigente -. Sono arrivata qui con una valigia piena di sogni, sorrisi, progetti, desideri, iniziative, innovazione nell’attività, passione e competenza. Mi trovo oggi che non sono ancora passati quattro mesi ad essere circondata da malcontento, critiche, disfattismo, dentro e fuori la scuola. Questo non si fa verso persone perbene. Sto provando a riportare regole in questa scuola che non c’erano: poche disordinate e malseguite; ordine che non c’era: poco, disordinato e malcomposto. Ma se questo deve significare essere continuamente oggetto di fango, ribadisco, fango mediatico, che continuamente su questa scuola e su questa dirigenza viene buttato senza rispetto, senza rispetto alcuno, io non sono assolutamente la persona che merita questo trattamento». Uno sfogo accolto tra le polemiche suoi social da parte di alcuni genitori che hanno scritto anche una lettera di protesta. Un botta e risposta che sta creando un clima teso tanto da spingere il sindaco a convocare un tavolo di confronto tra istituzioni.