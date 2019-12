Domani arriva “Mago Merlino“ nella Chiesa di S. Nicola da Tolentino di Atripalda

Per condizioni meteorologiche non proprio favorevoli, lo spettacolo di Mago Merlino, previsto in piazza Umberto I, si terrà domani mattina nella Chiesa S. Nicola da Tolentino – Piazza Vittorio Veneto, alle ore 12:00.

Uno spettacolo che porterà ai limiti dell’immaginazione, al di là della conoscenza, nei labirinti della magia…il Grande Mago Merlino.