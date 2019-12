Secondo raid incediario in pochi giorni ad Atripalda: in fiamme l’ingresso e l’insegna de “La Formaggeria” della famiglia De Lorenzo. FOTO

Ancora un attentato incendiario ad una formaggeria di Atripalda mentre cresce la paura in città. A tredici giorni dal rogo al negozio “Fior di Bontà” di via Fiume, una seconda attività commerciale specializzata nella vendita di formaggi e salumi finisce al centro di un raid incendiario.

Le fiamme, anche questa volta appiccate di venerdì notte, hanno danneggiato l’ingresso e l’insegna de “La Formaggeria” della famiglia di Enzo De Lorenzo ubicata in via Gramsci, a poche decine di metri dall’altro negozio colpito. Il liquido infiammabile è stato cosparso dinanzi ad una delle due saracinesche provocando la rottura del vetro per il calore sprigionatosi dalle fiamme e l’incendio dell’insegna. Solo il provvidenziale intervento di un’autobotte dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino, che stava rientrando da un altro servizio, ha scongiurato che le fiamme si propagassero all’interno del negozio distruggendo gli scaffali e il bancone con i prodotti tipici e di qualità, così come era accaduto invece nel primo attentato incendiario.

Un terzo attentato posto in essere con le stesse modalità e lungo la stessa arteria che costeggia la sponda destra del fiume Sabato. Prima della formaggeria di ieri notte e dell’altra del giovane titolare Luca Nappa, nel mese estivo una bottiglia incendiaria era stata lanciata contro la serranda di un bar che fa ad angolo con piazza Garibaldi.

Sul posto ieri notte i Carabinieri della Compagnia di Avellino e della locale stazione che hanno avviato le indagini per risalire agli autori. A lanciare il tempestivo allarme una coppia di giovani che ha notato le fiamme. Da una prima ricostruzione, così come raccontato dal titolare del negozio Enzo De Lorenzo, che ha visionato le immagini riprese dalle due telecamere di cui è dotato il negozio, ad agire sarebbero stati due gli uomini a bordo di una moto intorno alle due di notte. Uno dei due malviventi, sceso dal mezzo, dopo aver controllato che non ci fossero occhi indiscreti, con il volto coperto da un passamontagna, si è avvicinato alla saracinesca del negozio con in mano una latta, che quasi certamente conteneva liquido infiammabile, a cui ha dato fuoco. L’uomo nell’appiccare il rogo sarebbe rimasto ustionato al volto dal ritorno di fiamma.

Un altro brutto risveglio quindi per la cittadina del Sabato. Lo scorso 14 dicembre all’angolo tra via Fiume e via Tripoli ad essere incendiata era stata la formaggeria “Fior di Bontà” del giovane titolare Luca Nappa. Nei giorni successivi la comunità atripaldese tutta si è era stretta intorno alla famiglia Nappa con attestati di solidarietà. Un attentato che non aveva scoraggiato Luca nonostante gli ingenti danni subiti che avevano completamente distrutto il suo locale. Con le lacrime agli occhi ma la voglia di rialzarsi in meno di una settimana Luca con la fidanzata Angela ha riaperto il negozio al pubblico con un brindisi benaugurale alla presenza delle istituzioni locali. Ma ad otto giorni di distanza da quella sera ecco il nuovo raid messo a segno da ignoti.

Le indagini sono coordinate dai Carabinieri della Compagnia di Avellino e della locale stazione. Si attendono gli esiti dei rilievi effettuati l’altra notte sul posto dagli uomini del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, intervenuti prontamente a spegnere l’incendio, scongiurando così che le fiamme si propagassero all’intero edificio. I pompieri dinanzi la vetrata hanno effettuato alcuni prelievi che ora saranno analizzati per capire se possano contenere tracce di liquido infiammabile. Rilievi che potranno contribuire a fugare ogni dubbio sulla natura dolosa dell’incendio e dare un volto agli autori.

Un contributo alle indagine condotte dagli uomini della Benemerita potrebbe venire dai filmati delle telecamere dei negozi vicini.

Sull’episodio è stata informata anche la Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal dottor Rosario Cantelmo. Gli investigatori hanno avviato le indagini coadiuvati dai vigili del fuoco per fare piena luce sul duplice attentato degli ultimi giorni che presenta lo stesso modus operandi. Nessuna pista è esclusa, nemmeno che ad appiccare il fuoco alle due formaggeria sia stata la stessa mano o su commissione di un’unica regia. Racket, vendetta o intimidazione? Sono questi le domande alla quale ora, dopo il duplice episodio, sono chiamati a dare una risposta i Carabinieri che hanno ascoltato a lungo ascoltato il titolare della formaggeria, Enzo De Lorenzo e i sui familiari.

Un secondo inquietante episodio che si aggiunge all’escalation di furti che sta colpendo le contrade rurali della cittadina del Sabato.