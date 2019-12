Seconda formaggeria incendiata ad Atripalda, proseguono le indagini dei Carabinieri mentre è polemica per la videosorveglianza comunale ancora spenta

Proseguono senza sosta le indagini delle forze dell’ordine per dare un volto agli autori del doppio raid incendiario ai danni di due formaggerie di Atripalda in meno di quindici giorni. Il terzo attentato con esattezza posto in essere con le stesse modalità, stessa ora e sempre di venerdì notte lungo la direttrice che costeggia il lato destro del fiume Sabato. Prima dell’azione ai danni de “La Formaggeria” di Enzo De Lorenzo in via Gramsci e quella della notte del 14 dicembre che distrusse completamente il negozio “Fior di Bontà” di Luca Nappa in via Fiume, nel mese estivo una bottiglia incendiaria era stata lanciata contro la serranda di un bar che fa ad angolo con piazza Garibaldi ma sempre lungo l’asse via Gramsci-via Fiume.

Gli uomini della Compagnia dei Carabinieri di Avellino, unitamente ai colleghi della locale stazione, stanno passando a setaccio le immagini riprese dalle telecamere dei negozi, che a differenza della videosorveglianza comunale non funzionante da oltre un anno, stanno fornendo un contributo alle indagini. Proprio visionando i fotogrammi immortalati dalle telecamere nell’ultimo episodio si è capito che ad agire sono stati due uomini a bordo di una moto. Uno dei due malviventi, sceso dal mezzo, con il volto coperto, si è avvicinato alla saracinesca del negozio di via Gramsci con in mano una latta, contenente liquido infiammabile, a cui ha dato fuoco. L’uomo nell’appiccare il rogo sarebbe rimasto ustionato al volto dal ritorno di fiamma. Anche ieri sono stati tanti i messaggi di incoraggiamento e affetto al titolare Enzo con inviti a non arrendersi e ad andare avanti.

Si attendono gli esiti dei rilievi effettuati sul posto dagli uomini del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino per capire se nel duplice raid sia stato utilizzato lo stesso liquido infiammabile, un accelerante. Nessuna pista è esclusa, nemmeno che ad appiccare il fuoco alle due formaggerie sia stata la stessa mano o su commissione di un’unica regia. Racket, vendetta o intimidazione? Sono questi le domande alla quale sono chiamati a dare una risposta i Carabinieri. Un secondo inquietante episodio che si aggiunge all’escalation di furti che sta colpendo le contrade rurali della cittadina del Sabato.

Ma se la rete di telecamere installate dai negozianti sta dando un contributo all’azione investigativa, quella che invece doveva essere l’arma in più a protezione della città, la videosorveglianza comunale, si sta rivelando un flop. Nella cittadina del Sabato infatti il sistema di videosorveglianza sul territorio comunale è da oltre un anno spento perché il Comune sta completando l’attività per adeguarsi al trattamento dei dati personali al nuovo G.D.P.R. Un’attività che sta andando avanti troppo a rilento nonostante il sindaco Giuseppe Spagnuolo ha assicurato anche nella riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi Prefettura che nel mese di gennaio sarò riattivato il tutto collegandolo alla Centrale operativa dei Carabinieri.

Oltre una decina sono le telecamere che fino allo scorso anno hanno funzionato in città con quattro varchi di rilevazione targhe: Alvanite, via Roma, via Manfredi e via Appia. Da allora tutto è spento mentre sui social, come nel gruppo di Facebook “Atripalda Bene Comune” monta la polemica. Anche l’associazione di residenti delle contrade rurali ha richiesto al primo cittadino di accelerare e riaccendere l’occhio bionico, estendendo la presenza delle telecamere come deterrente. «C’è stata una recrudescenza di furti negli ultimi tempi nelle abitazioni atripaldesi soprattutto di piccoli agricoltori – spiega l’avvocato ed ex sindaco Andrea De Vinco dell’associazione “ La Verde Collina” – Abbiamo avuto un incontro con il sindaco a cui abbiamo ribadito la nostra richiesta di riattivare quanto prima le telecamere e di collocare anche nelle contrare rurali e nelle zone più densamente abitate come contrada Cerzete, Acquachiara, Pietramara, San Gregorio e Palmoleta, degli impianti di videosorveglianza che danno una mano notevole alle indagini delle forze dell’ordine. E di farlo con una certa urgenza. E’ necessaria infine anche una maggiore presenza delle forze dell’ordine».