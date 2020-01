Stasera concerto di musica Gospel e Spiritual “Soul’d Out”

L’ Assessorato alla Cultura e la Delegata alle Politiche Giovanili ed Eventi, comunicano che il Concerto di musica Gospel e Spiritual “Soul’d Out”, rientrante nel programma Natalizio “Insieme…per un Natale più Bello”, si terrà stasera alle ore 21:00 presso la Chiesa di S. Maria delle Grazie, adiacente il Municipio e non più nella Chiesa di Sant’Ippolito Martire come era stato previsto. L’armonia delle voci dei “Soul’d Out” rievocheranno la Gioia e lo Spirito del Santo Natale. Non mancate.

comunicato stampa