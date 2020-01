Partono i lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza della biblioteca comunale “Cassese” di Atripalda: chiusura al pubblico dal 7 gennaio

Partono i lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza della biblioteca comunale “Leopoldo Cassese” di piazza Sparavigna ad Atripalda che chiude al pubblico dal prossimo 7 gennaio.

Ha preso il via l’intervento messo in campo dall’Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Spagnuolo che ha incassato un finanziamento di 90 mila euro per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale con il quale punta a mettere in campo un intervento generale e strutturale per la biblioteca comunale.

Lavori di adeguamento alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti, compreso l’impianto antincendio con i fondi del D.L. 30 aprile 2019 n.34 assegnati al comune del Sabato tra gli interventi ritenuti ammissibili essendo “interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale” e più precisamente, tra le tipologie di interventi realizzabili, l’”adeguamento degli edifici e del patrimonio alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti, compreso antincendio, nonché alle norme in materia di prevenzione antisismica”.

Sull’Albo pretorio comunale pubblicata l’ordinanza a firma del sindaco: «L’ente ha programmato l’ammodernamento dell’impianto elettrico e del sistema antincendio della biblioteca. L’affidamento dell’appalto per i lavori alle norme di sicurezza dei luoghi e degli impianti, è diventato efficace dal 3 dicembre 2019. In data 16 dicembre 2019 si è perfezionato il rapporto contrattuale con la ditta appaltatrice delle opere PECE S.r.l. Lunedì 30 dicembre si è proceduto all’inizio dei lavori come da verbale agli atti dell’Ufficio Tecnico comunale – scrive il primo cittadino -.Considerato che i tempi per l’esecuzione delle opere ammontano a complessivi 100 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori, l’ente comunica che dal 7 gennaio 2020 la biblioteca resterà chiusa fino a lavori ultimati».

Intervento approvato con delibera di Giunta comunale nell’ambito delle “Attività di programmazione della spesa per investimenti – documento preliminare all’avvio della progettazione” per l’intervento denominato: “Biblioteca comunale – Adeguamento alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti, compreso l’impianto antincendio con i fondi di cui all’art.30 del D.L. 30 aprile 2019 n.34 assegnati con decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 14 maggio 2019”.