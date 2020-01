“Arriva La Befana” questa mattina presso i giardini di via Appia ad Atripalda. Domenica 5 Gennaio, alle ore 10,00, presso i giardini di via Appia, “Arriva La Befana”, appuntamento promosso dall’Amministrazione comunale con la Pro Loco atripaldese e rintrante nel cartellone degli eventi del Natale“. Tra animazione e giochi, ci saranno doni e calze per tutti i bimbi che sono invitati a partecipare.