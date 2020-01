La biblioteca comunale Leopoldo Cassese di Atripalda chiude temporaneamente per lavori da martedì 7 gennaio e l’Amministrazione con Don Fabio mettono a disposizione degli utenti il Centro parrocchiale di contrada Ischia (foto).

Ha preso il via l’intervento messo in campo dall’Amministrazione Spagnuolo che ha incassato un finanziamento di 90 mila euro per interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza strutturale per la biblioteca comunale di piazza Sparavigna. «Premessa la necessità di effettuare i lavori di ammodernamento e riqualificazione degli impianti della biblioteca comunale e quindi la momentanea chiusura al pubblico della stessa – annuncia il vicesindaco con delega all’Istruzione, Anna Nazzaro – l’Amministrazione consapevole del disagio che viene a crearsi per chi abitualmente usufruisce del servizio, in particolare i giovani studenti che spesso incontro personalmente in biblioteca, ho chiesto la collaborazione del parroco Don Fabio Mauriello il quale ha messo subito a disposizione i locali del centro di via Ischia dove verrà temporaneamente allestito uno spazio idoneo alla lettura e allo studio. Martedì io stessa incontrerò don Fabio e una rappresentanza di studenti abituali frequentatori della biblioteca per stabilire orari e modalità di utilizzo dei locali. A nome dell’Amministrazione ringrazio Don Fabio che è sempre attento e disponibile alle esigenze della comunità».

Un dipendente comunale sarà comunque presente presso la Biblioteca, durante il periodo dei lavori, per assicurare la custodia del patrimonio culturale della città.

A illustrare invece nei dettagli l’intervento da 90 mila euro sono il sindaco Giuseppe Spagnuolo e il delegato ai Lavori Pubblici Salvatore Antonacci: «Il termine contrattualmente stabilito per l’esecuzione dei lavori è di cento giorni naturali e consecutivi, per cui all’inizio di aprile saranno riconsegnati alla collettività i locali delle biblioteca comunale opportunamente adeguati. Il progetto prevede il collegamento alla rete idrica comunale dell’impianto antincendio con l’istallazione di idranti e dei rilevatori di fumo. E’ altresì previsto l’adeguamento dell’impianto delle luci di emergenza con l’indicazione delle vie di fuga. Inoltre si procederà alla sostituzione del quadro elettrico generale con la creazione di due distinti sottoquadri in luogo dei due distinti quadri elettrici di cui è ad oggi dotata la struttura. Si procederà inoltre alla sostituzione dell’intera linea elettrica e ad altri piccoli interventi edili oltre quelli di adeguamento alla normativa antincendio. Infine, in considerazione della disponibilità economica, si procederà alla sostituzione nelle sale di lettura dei corpi illuminanti esistenti con corpi a led, secondo il calcolo illuminotecnico di progetto».