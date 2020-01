Corsi gratuiti di Informatica per giovani Neet fra i 18 ai 29 anni

Sono aperte le selezioni per la partecipazione ai “Corsi Gratuiti di Informatica”, riservati a giovani dai 18 ai 29 anni non inseriti in alcun percorso formativo o lavorativo (NEET). Presso la sede dell’EDP di Avellino, Agenzia Formativa, accreditata dalla Regione Campania, sono in partenza le selezioni per corsi gratuiti rivolti ai giovani NEET (Not in Education, Employment, or Training)

1. Programmatore Microsoft

2. Programmatore Oracle Java

3. Web Developer Junior Microsoft

4. WEB Developer Junior Oracle Java

5. ICT Mobile Developer Junior Microsoft

6. 30Mobile Developer Junior Oracle Java

7. Mobile Developer Junior Android ATC

Tipologia Corsi:

Durata: 200 ore di formazione in aula;

Sede svolgimento del corso: E.D.P. Ente Didattico Professionale – AVELLINO – Largo S. Scoca n. 2; Attestato: rilascio Attestato finale di frequenza e profitto;

Obiettivi:

Il piano formative è finalizzato ad offrire un’offerta formativa specialistica sul territorio nazionale ai giovani NEET per creare un perfezionamento digitale;

Realizzare un BENCHMARKING efficace con il mercato del lavoro elaborando un proprio curriculum vitae basato sulle competenze e i profili certificati.

Requisiti candidati:

A) età compresa 18 – 29 anni;

B) abbiano residenza sul territorio nazionale;

C) non frequentino un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o

universitari) o di formazione;

D) non siano inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari in altre misure del PON IOG;

E) siano disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del D.Lgs. 150/2015 del

14/09/2015;

N.B. Il possesso dei requisiti C), D), E) deve essere dichiarato tramite

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

Si potrà accedere alle selezioni presentando:

 la Domanda (entro il 20/12/19);

 la Dichiarazione di Atto Notorio attestante il possesso dei requisiti C), D), E);

 il proprio Curriculum Vitae;

 la fotocopia di un documento di riconoscimento valido; 

in una delle seguenti modalità:

– inoltrando la documentazione all’indirizzo segreteria@edpformazione.it

– consegna a mano presso la sede di svolgimento del Corso.