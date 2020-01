Al via il secondo esperimento di gara per l’alienazione del Centro Servizi alle Piccole e Medie Imprese di Atripalda. Dopo il primo tentativo andato deserto, ieri mattina è stato pubblicato il nuovo avviso di gara sull’albo pretorio del Comune del Sabato. La nuova data è stata fissata per il giorno 3 febbraio, alle ore 10 presso la Sede Comunale, in cui avrà luogo la procedura di alienazione con il metodo dell’offerta segreta da confrontarsi con il prezzo a base d’asta indicato nell’avviso che è pari a due milioni e 443.500mila euro. Importo che ha subito un ribasso del 10% rispetto agli iniziali due milioni e 715mila euro della prima asta andata vuota.

La vendita del Centro Servizi di via San Lorenzo, del mercatino rionale e dei box artigianali rientra nel Piano anti-dissesto e di valorizzazione e dismissione dei beni di proprietà comunale per l’anno 2019 ed è legato alle difficoltà economiche che vive l’Ente di piazza Municipio anche per fronteggiare i debiti fuori bilancio per sentenze passate in giudicato.

L’avviso di gara, a firma del Responsabile del IV Settore, Servizio II, geometra Vincenzo Caronia dell’Utc, prevede la vendita in un lotto unico del fabbricato urbano composto da tre livelli: un piano interrato della superficie complessiva di circa 1.760 mq di cui 130 mq. destinati a servizi, 220 mq. a deposito e 1410 mq. a parcheggio; un piano terra della superficie di circa 1.683 mq. destinati ad area espositiva e area ristorativa e bar oltre a 1.105 mq. destinati a spazi espositivi all’aperto, 50 mq. per biglietteria esterna e altri 708 mq. da zone esterne pavimentate e infine un primo piano di altri 1.608 mq. che dispone di aule polifunzionali, laboratorio artigianale, uffici e auditorium di oltre 260 mq.

All’immobile si unisce un’area pertinenziale esterna di 1.197 mq. utilizzata come area a verde e un’altra area, sempre di pertinenza ed esterna, di 2.941 mq., utilizzata come parcheggio a servizio della struttura.

L’importo è al netto di imposte, tasse e spese per il trasferimento della proprietà che sono tutte a carico dell’acquirente. Per la vendita si procederà mediante asta pubblica con il sistema delle offerte segrete, presentate in busta, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta. E’ richiesto il versamento di una cauzione provvisoria, a garanzia della serietà dell’offerta, pari a 244.350,00 euro. L’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto e verrà fatta a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa per il Comune. Saranno prese in considerazione anche offerte a ribasso entro il limite massimo del 20% del prezzo base d’asta.

In caso di successo nella vendita del Centro Servizi l’Amministrazione potrebbe non procedere necessariamente all’alienazione del mercatino rionale di via Marino Caracciolo (prima asta andata deserta sul prezzo a base d’asta era di 616mila euro) e nella vendita dei cinque box artigianali di via San Lorenzo (nahce qui prima sta andata deserta con prezzo a base d’asta di 51.131,25 euro per ogni singolo box).