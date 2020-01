Polemiche all’Istituto comprensivo “De Amicis-Masi” di Atripalda, si dimette il presidente del Consiglio d’Istituto e la componente dei genitori. Ecco la lettera

Non si placano le polemiche all’Istituto Comprensivo “De Amicis- Masi” di Atripalda. A cinque giorni dal confronto svoltosi in Comune e voluto dal sindaco per mediare e rasserenare il clima tra una parte dei genitori e la dirigente scolastica, questa mattina si è dimesso il presidente del Consiglio d’Istituto, Giuseppe Iannaccone e la componente dei genitori.

Le dimissioni sono sia dal Consiglio d’Istituto che dalla Giunta Esecutiva. Ecco le motivazioni addotte nella lettera di dimissioni. Ora si dovrà procedere a nuove elezioni.