Us Avellino 1912, al via la vendita dei biglietti per la gara con la Vibonese

La Società informa che da domani sarà possibile acquistare i tagliandi per la gara Us Avellino 1912 – Vibonese, in programma domenica 12 gennaio allo stadio “Partenio-Lombardi” alle ore 15.00.

I tagliandi saranno disponibili domattina dalle ore 9.00 online e presso tutti i punti vendita autorizzati (qualsiasi rivenditore VivaTicket, il cui elenco è disponibile al sito https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv );

La vendita presso la biglietteria dello Stadio “Partenio-Lombardi” rispetterà invece i seguenti giorni ed orari:

• giovedì 9 gennaio dalle ore 1 0 ,00 alle ore 1 3 ,00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 ;

• venerdì 10 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

• sabato 11 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

• domenica 12 gennaio dalle ore 10,00 fino all’inizio del match;

I prezzi saranno in promozione fino a sabato 11 gennaio alle seguenti cifre*:

CURVA SUD €. 8,00

TRIBUNA TERMINIO €. 10,00

TRIBUNA MONTEVERGINE LATERALE €. 18,00

TRIBUNA MONTEVERGINE CENTRALE € 28,00

TRIBUNA D’ONORE /SOSTENITORI € 45,00

Il giorno di gara i prezzi saranno i seguenti:

CURVA SUD €. 10,00

TRIBUNA TERMINIO €. 12,00

TRIBUNA MONTEVERGINE LATERALE €. 20,00

TRIBUNA MONTEVERGINE CENTRALE € 28,00

TRIBUNA D’ONORE /SOSTENITORI € 45,00

*bambini fino a 10 anni: ingresso gratuito