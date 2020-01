Scontro all’Istituto comprensivo “De Amicis-Masi” di Atripalda, ecco le motivazioni alla base delle dimissioni dei genitori dal Consiglio d’Istituto. Parla il presidente dimissionario Giuseppe Iannaccone

Si acuisce lo scontro all’Istituto comprensivo “De Amicis-Masi” di Atripalda con il presidente del Consiglio d’Istituto Giuseppe Iannaccone e la componente dei genitori che getta la spugna e rassegna le proprie dimissioni dall’organo collegiale e dalla Giunta Esecutiva.

A distanza di cinque giorni dal tavolo di confronto tra le istituzioni svoltosi in Comune e voluto dal sindaco Spagnuolo per superare le polemiche scoppiate all’Istituto comprensivo della valle del Sabato e i toni accesi registrati tra una parte dei genitori e la dirigente scolastica Amalia Carbone, nonostante il tentativo di mediazione portato avanti dal primo cittadino e dell’assessore all’Istruzione Anna Nazzaro, ieri mattina hanno rassegnato in toto le dimissioni con una missiva indirizzata alla dirigente scolastica e per conoscenza ai membri del Consiglio d’Istituto, al Collegio dei Docenti e a tutti i genitori e gli studenti.

«I sottoscritti Giuseppe Iannaccone, in qualità di Presidente, Tommaso Tozzi, vice presidente, Elena Malavena, Serena Acerra, Concetta Salzarulo, Tiziana Carpenito – si legge nella missiva – con la presente comunichiamo le nostre dimissioni con effetto immediato da membri del Consiglio di Istituto. Queste dimissioni giungono alla fine di una breve, ma davvero faticosa e molto poco gratificante esperienza, ma soprattutto dopo gli intollerabili eventi di questo periodo, la non completa collaborazione della dirigenza scolastica e gli inappropriati giudizi di tanti genitori sul nostro operato. Il nostro ruolo è stato messo in discussione con mancanza di fiducia, da parte di tanti genitori, che non hanno considerato la buona volontà nell’arginare certe situazioni che si sono venute a creare con la dirigenza scolastica. Non siamo più propensi ad investire il nostro tempo libero e la nostra serenità. Nell’ammettere le nostre eventuali incapacità a poter gestire una situazione molto delicata, diamo spazio a tanti genitori con voglia e capacità a poter fare sicuramente meglio».

Alla lettera mancano le firme di due genitori, uno decaduto a seguito di tre assenze dalle riunioni di Consiglio e un altro che sarebbe pronto a seguire tutti gli altri dimettendosi oggi. La decisione arriva all’indomani della richiesta, non accolta dalla dirigente, di rinvio la seduta del Consiglio d’Istituto per l’approvazione dell’aggiornamento al Piano triennale dell’Offerta Formativa convocata per le ore 19 di mercoledì 7 gennaio, ultimo giorno utile. Alla riunione alla fine hanno partecipato solo tre genitori. Ora bisognerà andare a nuovi elezioni in assenza di genitori candidati non eletti.

«Per l’ennesima volta ci siamo visti attaccare sui social per l’approvazione del Ptof dell’altra sera – commenta il presidente dimissionario del Consiglio d’Istituto, Giuseppe Iannaccone – . A me personalmente e ad altri non era stato chiesto di non approvarlo. Ma ci siamo dimessi anche per quanto accaduto nei mesi scorsi. C’è stata una mancata collaborazione da parte della dirigenza e anche per le illazioni che ci sono state sui social. Abbiamo sbagliato di certo a non intervenire nella riunione in Comune del 3 gennaio, la dirigente ha fatto capire ai genitori in quella sede che noi facevamo passare tutto. Ma invece a noi non ha dato retta».