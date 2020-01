Biblioteca comunale chiusa per lavori, gli studenti promuovono lo spazio lettura nel centro parrocchiale di contrada Ischia ad Atripalda. Fotoservizio

«Siamo soddisfatti della soluzione trovata, anzi possiamo dire che è meglio qui che nella biblioteca comunale». Coro unanime degli studenti che frequentavano la biblioteca comunale “Leopoldo Cassese di Atripalda chiusa temporaneamente da martedì scorso fino ad aprile per lavori di messa in sicurezza e ospitati nel Centro parrocchiale di contrada Ischia. Un ampio spazio di lettura riscaldato, dotato di una grande sala convegni, tre aule con scrivanie e lavagne messo a disposizione dei giovani utenti della biblioteca dal parroco Don Fabio Mauriello su richiesta dall’Amministrazione comunale. Una soluzione individuata dal vicesindaco con delega all’Istruzione, Anna Nazzaro, che raccoglie il consenso unanime dei venti ragazzi che quotidianamente si recavano nella biblioteca di piazza Sparavigna per studiare e preparare gli esami all’università. Un intervento all’edificio comunale non più procrastinabile avendo l’Amministrazione Spagnuolo incassato un finanziamento di 90 mila euro per interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza strutturale.

Ad aprire e chiudere il centro di via Ischia, la mattina dalle 9 alle 13.30 e nel pomeriggio dalle 15 alle 20, dal lunedì al venerdì, è il giovane Simone Del Mauro, laureato in Lingue e Letterature Straniere, che studia per la laurea magistrale e racconta: «Siamo circa una decina di studenti fissi e una ventina in tutto. Ci troviamo molto bene qui. Don Fabio è molto accogliente e disponibile, come il vicesindaco. Una struttura con riscaldamento e spazi per studiare». L’unica cosa è la mancanza di una rete wi-fi, ma Del Mauro prosegue «a questo stiamo ovviando. Una soluzione tampone che va benissimo. Speriamo di restare qui il più possibile».

Per Lorelai Modesto, laureata in Giurisprudenza, che si prepara per i concorsi: «anzi ci hanno fatto un grande favore perché nell’ex sala consiliare della biblioteca, che ci era stata concessa, i riscaldamenti non funzionavano bene. C’era la necessità di una bonifica, mentre qui ora è tutto funzionante e funzionale». Non ci sono però i testi e i libri che sono rimasti sugli scaffali della biblioteca «ovviamente questo è un problema, ma in parte minore – prosegue la studentessa –. Fortunatamente ho una mia libreria di codici, una mancanza che abbiamo risolto con quello che abbiamo. E’ più un disagio per gli avventori della biblioteca che non possono fare ricerche».

Giuseppe D’Anna, studente di Giurisprudenza a Napoli commenta: «ci troviamo bene. Ci hanno dato una struttura con tutte le comodità. Anzi rispetto alla biblioteca è dotata di sistemi di riscaldamento funzionanti».

Marilù Spagnuolo, altra studentessa di Legge, promuove la soluzione trovata dall’Amministrazione: «mi trovo bene qui, sono cresciuta avendo fatto parte dell’azione cattolica e abitando a poche decine di metri da qui. E’ un ambiente familiare. Sono contenta che hanno trovato una soluzione e che ci abbiano pensato. Non tutte le amministrazioni si sono interessate di noi. Questa è la prima amministrazione attenta alle nostre esigenze, che ascolta le voci di noi studenti. Non ci hanno lasciato “a piedi”, trovando in seduta stante un’altra soluzione che ovviasse alla chiusura della biblioteca. La migliore che potessero trovare secondo me. Hanno compensato benissimo se non migliorato visto che questo spazio sarà aperto tutti i pomeriggi e non solo due pomeriggi come lo era la biblioteca comunale. Siamo contenti, ottimo servizio». Infine Alessandra Fraire che studia Lingue: «siamo riusciti a trovare un ottimo compromesso, solo la mancanza di libri ci dispiace ma riusciamo a compensare anche la mancanza di internet. Qui è un luogo abbastanza tranquillo, dove possiamo studiare con serenità senza che nessuno ci disturbi. Inoltre il fatto che resterà aperto tutti i pomeriggi per noi è ottimale, così come gli orari di apertura. Ci troviamo molto bene. Eravamo disperati all’inizio pensando a dove dover studiare per gli esami della sessione di gennaio, invece abbiamo avuto questa bella notizia subito dopo Natale e siamo rimasti molto contenti».