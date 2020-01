Eclissi di penombra parziale, stasera appuntamento con “Astro Atripalda”

Ecco la prima eclissi del 2020: poco dopo le 18,00 sarà visibile dall’Italia e ha per protagonista la Luna, la cui luce apparirà più debole. E’ infatti un’eclissi di penombra, che si verifica quando la Luna attraversa la parte piu’ esterna del cono d’ombra che la Terra proietta nello spazio.

E’ un fenomeno meno spettacolare della Luna rossa che abbiamo osservato questa estate, ossia dell’eclissi che si verifica quando la Luna entra nel cono d’ombra della Terra, ma comunque suggestivo perche’ “si vedrà un calo di luminosita’ del nostro satellite”

L evento inizierà alle 18, con il picco massimo intorno alle 20.

Noi di “Astro Atripalda” come sempre organizziamo un piccolo appuntamento per questi fenomeni astronomici e questa sera ci troverete dalle 18.30 al mercatino rionale in via Marino Caracciolo ad Atripalda, nella sede degli InsuperAbili.

Sarà l’occasione per salutarci dopo le feste, accogliere eventuali nuovi soci, rinnovare le tessere 2019 e quelle dell’anno 2020. Inoltre raccoglieremo le adesioni per i corsi che stiamo organizzando per voi. Vi aspettiamo domani dalle ore 18.30 alle ore 21.30.

Cieli stellati.