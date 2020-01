Open Day all’Istituto Comprensivo “De Amicis-Masi” di Atripalda. Porte aperte per famiglie e studenti all’istituto scolastico guidato dalla dirigente Amalia Carbone. “InSieme, la scuola del fare presenta..” l’occasione per il corpo docente di illustrare il Piano triennale dell’Offerta Formativa. Spazio anche a tutti i progetti didattici e alle attività di laboratorio messe in campo dalla scuola atripaldese che riunisce l’Infanzia, la Primaria e la scuola Media. Ecco tutte le date con gli appuntamenti.

Inoltre con un avviso pubblicato sul sito “Il Dirigente scolastico riceve i genitori residenti nei comuni limitrofi, interessati alle iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 presso questa istituzione scolastica. In caso di interesse i genitori possono telefonare per un appuntamento al numero telefonico 0825/610078”.