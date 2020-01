«E’ evidente che il sistema di raccolta di rifiuti meriterebbe una sterzata ad iniziare dal fatto che in certe aree i carrellati non possono stare sulla strada ma all’interno dei condomini così come dovrebbe già essere. Le azioni ora dovranno essere rivolte ad un netto miglioramento che deve portarci al superamento del 65% di raccolta differenziata». A parlare è il delegato all’Ambiente Costantino Pesca che interviene dopo le polemiche dei giorni scorsi, soprattutto sui social, per la raccolta dei rifiuti che in città è ripresa a rilento dopo la lunga pausa natalizia.

A denunciare la situazione era stato l’ex sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo, che sul proprio profilo di Facebook, aveva scritto un breve post, corredato da foto, con il quale evidenziava alcune strade del centro città lasciate tra cumuli di rifiuti: «Peccato che l’Epifania porta via solo le feste» aveva scritto l’ex primo cittadino. Cumuli di spazzatura che per diversi giorni hanno dato vita a piccole discariche a cielo aperto in vari punti della città. E sui social sono montate subito le proteste. Sulla problematica il delegato all’Ambiente Costantino Pesca spiega: «Sono stati molti i cittadini che mi hanno contattato durante le feste così come sono stato informato delle discussioni che sono avvenute sui social negli ultimi giorni – spiega -. La prima cosa che mi sta a cuore è quella di rasserenare i cittadini sul fatto che l’attenzione da parte dell’Amministrazione sul tema dei rifiuti è sempre alta e quotidiani sono i rapporti con la società Irpiniambiente per provare a risolvere le criticità presenti. Anche durante le festività ci sono stati diversi contatti con la stessa società che era a conoscenza degli effetti che si sarebbero generati con la mancata raccolta della plastica e della carta e cartone, ma problemi di natura aziendale le hanno impedito di effettuare il servizio ad Atripalda così come in tutti gli altri comuni, con la sola eccezione del comune di Avellino, e in continuità con gli altri anni così come possono testimoniare i vari articoli degli anni addietro». Il delegato spiega anche gli interventi effettuati: «La raccolta che è stata effettuata invece il giorno tre gennaio non è stata una giornata di recupero, ma è stata semplicemente tolta la plastica che già era stata sversata in modo non conforme da parte di alcuni utenti e che in qualche modo hanno costituito un problema di decoro urbano, altrimenti ci sarebbe stata una pronta comunicazione sia da parte dell’azienda che effettua il servizio che del comune». Sulla questione carrellati invece il delegato chiarisce: «Purtroppo ci rendiamo conto che non tutti i condomini riescono a tenere tutti i carrellati all’interno per motivi di natura logistica. Per questo a breve avremo un incontro con i nuovi vertici di Irpiniambiente per provare a risolvere questo problema che attiene sia al corretto conferimento che al decoro urbano della città e dare le giuste risposte ai cittadini».Ma il delegato preannuncia anche maggiori controlli: «Il tutto naturalmente dovrà essere accompagnato da un servizio di controllo e vigilanza più efficace da parte degli organi competenti perché le regole sono il sale del vivere comune e quindi vanno rispettate. Infine, mi preme sottolineare che così come emerge dai primi dati la raccolta differenziata non ha subito nessun calo nel corso dell’ultimo anno, anzi sembrerebbe che sia lievemente aumentata la percentuale. Aver invertito un trend negativo che dura da diversi anni è certamente una buona notizia e il merito va senz’altro alla città».