Rissa nella notte ad Atripalda, tre ragazzi denunciati dalla Polizia

Rissa nella notte ad Atripalda con tre giovani fermati e denunciati dalla Polizia.

Gli agenti della Questura di Avellino sono intervenuti stanotte in via Appia avvertiti da alcuni residenti. Alla base della rissa, scoppiata dinanzi ad un locale, ci sarebbero futili motivi. Un episodio che segue di poche ore l’altra lite che si è registrata sempre sabato sera in piazza Libertà ad Avellino dove sono stati bloccati due ragazzi.