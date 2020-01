Stop alle vittorie consecutive, pari 1-1 con la Vibonese

Si chiude sull’1-1 il match al Partenio-Lombardi tra Avellino e Vibonese. A segno per primi i calabresi con un gol di Petermann al 19′, poi la squadra di Capuano pareggia al 47′ con un bel gol Parisi. È il primo risultato del nuovo anno che si chiude in parità dopo quattro vittorie consecutive per i biancoverdi che prendono anche due legni. A fine gara, il mister, espulso per proteste, commenta così: «Ho visto un grandissimo Avellino, nonostante le assenze note e quelle arrivate a gara in corso. Abbiamo colpito due legni, ci sono tanti episodi che solo l’arbitro può valutare, uno su tutti il fallo su Di Paolantonio dove il calciatore avversario meritava quanto meno il giallo. Da quando sono ad Avellino penso che la sfiga mi perseguiti. Eravamo stremati, non avevamo cambi, siamo andati oltre la fatica e forse il rammarico più grande è il colpo di testa sciupato da Micovschi nel secondo tempo. Questi ragazzi hanno fame, volevano vincerla a tutti i costi». Su Parisi: «Non lo venderei mai. E’ come l’oro, aumenta di giorno in giorno». Infine sull’espulsione: «Ho semplicemente detto che era il terzo rigore che non ci veniva assegnato. L’assistente mi ha richiamato, ma l’arbitro non era di questo avviso e ha preferito cacciarmi».