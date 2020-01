Un ponte in acciaio con doppio binario a sostituire il passaggio a livello di via Appia ad Atripalda: il sindaco scrive a Rfi

Un ponte in acciaio con doppio binario a sostituire il passaggio a livello di via Appia ad Atripalda. E’ questa la soluzione tecnica che potrebbe essere adottata dalla Regione Campania e da Rfi (Rete Trenitalia) per sopprimere il passaggio a livello d’ingresso alla cittadina del Sabato, consentendo così la realizzazione dell’opera in tempi veloci e con costi contenuti.

Un cavalcavia in acciaio, sopraelevato alla strada, sul quale far transitare tutti i treni in entrata e uscita dalla stazione di Avellino che conducono a Salerno e Rocchetta, smistando solo dopo via Appia le due linee ferroviarie che si biforcherebbero con la prima lungo la parallela al raccordo autostradale per le tratta in direzione Salerno, e sul ponte Milano la seconda che si muove in direzione Alta Irpinia. Tale soluzione consentirebbe di eliminare i binari da via Appia consentendo così una migliore viabilità nella zona scongiurando le lunghe file che si creano al transito dei treni.

Al posto degli attuali binari sorgerà una pista ciclopedonale nel verde che condurrà fino alla stazione ferroviaria di Avellino.

Il sindaco Giuseppe Spagnuolo ha inviato una lettera ai rappresentanti di Rfi per accelerare l’iter con il nuovo anno. Una missiva con la quale sollecita un nuovo incontro a Napoli presso la Regione Campania, che ha dato la propria disponibilità a finanziare l’intervento, con Rfi, circa il piano di fattibilità concordato con Palazzo Santa Lucia e il Comune di Atripalda.

«Il passaggio a livello – scrive il primo cittadino – interrompe il principale flusso veicolare cittadino e anche pedonale verso zone residenziali, commerciali e l’unico istituto superiore della città di Atripalda, il Liceo scientifico. È sempre più urgente definire una soluzione per l’interferenza tra la linea ferroviaria Avellino/Salerno e la ex Strada Statale 7 (via Appia) mediante la soppressione del passaggio a livello esistente, alla luce dell’imminente completamento dei lavori di elettrificazione tra Avellino e Salerno».

L’azione dell’Amministrazione comunale ha avuto inizio lo scorso anno. Allo stato è un intervento ancora non previsto dalla Ferrovie dello Stato e dalla Regione ma è in corso una progettazione preliminare.

Un intervento di importanza strategica perché non solo consentirebbe di risparmiare decine di muniti ogni giorno per le code che si creano quando il passaggio a livello è in funzione ma anche migliorando la qualità di vita e dell’aria nel quartiere. Una soluzione che potrebbe abbattere i disagi legati alla elettrificazione della linea Avellino – Salerno che in prospettiva vedrà incrementare il numero di treni che passeranno per questa tratta.