Da domani attivi tre nuovi autovelox sul raccordo Avellino-Salerno: uno in territorio Atripalda

Da domani giovedi 16 gennaio in arrivo nuovi autovelox sul raccordo Salerno-Avellino nella zona del capoluogo Irpino. In direzione Salerno sarà attivo all’altezza dello svincolo Serino, gli altri due sulla carreggiata Nord verso Solofra, mentre l’ultimo è stato dislocato al kilometro 27 e 400 tra i comuni di Serino e Atripalda.

Saranno quattro in totale gli autovelox compreso quello già in funzione della carreggiata Sud in direzione Montoro. Automobilisti indisciplinati avertiti dunque.