Niente mercato ad Avellino, ambulanti in piazza contro l’Amministrazione Festa

Resta alta la tensione tra gli operatori commerciali del mercato e l’Amministrazione di Avellino sullo svolgimento del mercato bisettimanale. Ieri mattina corteo di protesta della associazioni degli ambulanti dinanzi piazza del Popolo fino alla Prefettura di Avellino per il mancato accordo sulla fase di transizione verso la nuova sede di Campo Genova.

Le associazioni di categoria non intendono accettare le conduzioni poste dal sindaco Gianluca Festa per l’ingresso nel sito provvisorio di campetto Santa Rita o di Valle, individuato per alcune settimane in attesa che si completi l’allestimento a campo Genova. Il primo cittadino non ha voluto incontrare i rappresentanti della protesta e ne intende accogliere i commercianti non in regola con tutti i pagamenti al 31 dicembre. La risposta è stata la svolgimento ieri mattina di una manifestazione di protesta. In piazza anche diversi operatori di Atripalda che frequentano il mercato del giovedì tra cui il portavoce del mercato Peppino Innocente.