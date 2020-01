Omicidio De Cristoforo, Luigi Viesto condannato a dieci anni di reclusione

Il collegio giudicante del Tribunale di Avellino, presieduto da Roberto Melone, coadiuvato dai magistrati Zarrella e Cozzino, ha condannato Ieri Luigi Viesto a dieci anni di reclusione per il tentato omicidio di Walter De Cristoforo. Un delitto di camorra voluto dal clan Partenio; quest’ultimo, infatti, nelle figure dei cugini Modestino e Amedeo Genovese, vedeva in De Cristoforo una figura in grado di rappresentare un grosso ostacolo per le attività di spaccio del clan nel territorio serinese.