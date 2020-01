Truffa all’Inps, false assunzioni ed evasione: cinque arresti a Benevento. Indagati anche ad Atripalda

Gli uomini della Guardia di Finanza di Benevento sono al lavoro dalla prima mattinata per eseguire un’ordinanza del Gip del tribunale del capoluogo sannita – giunta al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento – con la quale è stata disposta l’applicazione di misure cautelari nei confronti di dieci indagati per i reati di associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, reati tributari, riciclaggio e autoriciclaggio.

Allo stesso tempo le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro per equivalente fino alla concorrenza del valore complessivo di 3,7 milioni di euro, nonché al sequestro di diverse società utilizzate per la commissione dei reati contestati.

Sono ben 110 le persone indagate e, per quanto riguarda la provincia di Avellino, si tratta di residenti sia nel capoluogo che nei comuni di Atripalda, San Potito Ultra, Capriglia, Nusco, Monteforte Irpino, Chianche, Salza Irpina, Taurasi, Roccabascerana.