Nuovo main sponsor per la squadra di ciclismo A.S. Civitas di Atripalda

Nuovo main sponsor griffato “Profumeria Lucia” per la squadra di ciclismo A.S. Civitas di Atripalda. La formazione ciclistica cambia sponsor e look dopo 16 anni e nella cittadina del Sabato fervono i preparativi per la presentazione della compagine sportiva in vista della diciottesima stagione per gli irpini. La storica squadra, presieduta da Mario Vernacchio, affronterà la stagione agonistica 2020 del tutto rinnovata, grazie all’ingresso del nuovo main sponsor, la nota azienda ‘’Profumeria Lucia” con il team che vestirà un look tutto nuovo. La nuova divisa infatti sarà completamente nera, mentre sponsor e rifiniture in bianco. A febbraio, appena pronte le nuove divise, la squadra sarà presentata al completo presso il negozio “Profumeria Lucia” del patron Luigi Rosiello in via Roma ad Atripalda, che così ha voluto sostenere e dare un proprio contributo allo sport cittadino. Anche quest’anno la Civitas anteporrà al risultato sportivo i valori dell’amicizia, della condivisione e dell’aggregazione, con l’obiettivo di porre l’accento sul sociale per mezzo dello sport.

«Siamo un gruppo molto folto che annovera oltre venticinque tesserati tra amatori e agonisti- commenta il presidente Vernacchio – ci stiamo preparando al meglio per affrontare la nuova stagione con lo spirito del divertimento e della passione per la bicicletta. Sono sicuro che i ragazzi metteranno tutto il loro impegno per affermare il loro valore in campo regionale e interregionale».

Vernacchio ricopre la carica di presidente dal lontano 2002, quando insieme ad altri cinque fondatori, appassionati di ciclismo, decisero di dar vita ad una società agonistica.

Questa la rosa di agonisti che in sella alle due ruote sfoggeranno la nuova divisa: MarioVernacchio, Giuseppe Acone, Mimmo Papaleo, Adolfo Rodia, Giuseppe Albanese , Michele Venezia, Bruno Riccio, Giuseppe Carrino, Marco Rodia, Carmine Iantosca, Luigi De Pompa, Leonardo Picardi, Francesco Ricci, Giovanni D’Agostino e Luca Spiniello.

Dunque, tutto pronto per un’altra stagione ciclistica che si spera possa riservare tante altre soddisfazioni come avvenuto finora nel corso del tempo.