Alberto Alvino dona alla chiesa di Santa Lucia di Serino il quadro nel ricordo di don Antonio Pelosi

Nel giorno dell’anniversario dei cinquant’anni dalla scomparsa di don Antonio Pelosi, benefattore e parroco della chiesa di Santa Lucia di Serino, ritorna il quadro donato dal prete in ricordo di nozze.

A consegnare l’opera, realizzata dalle clarisse di Santa Lucia nel 1938, è il signore Alberto Alvino. La cerimonia si terrà questo pomeriggio alle ore 18 nella chiesa di San Rocco. Ad officiare la messa don Luca Monti.

«Il quadro fu donato da don Antonio Pelosi a mia madre come regalo di nozze il 12 febbraio del 1938 – racconta il signor Alberto Alvino -. Le nozze tra mia madre Angelina Capaldo e Vito Alvino. Ora ritorna in quella chiesa di Santa Lucia di Serino proprio nel giorno del cinquantesimo dalla scomparsa di don Antonio Pelosi, i cui resti sono stati traslati e collocati alla base dell’altare maggiore Cuore di Gesù. Ringrazio non solo anche don Luca ma anche il parroco di Atripalda Don Ranieri Picone». Il quadro raffigurante il Sacro Cuore di Gesù è in tessuto in oro zecchino.