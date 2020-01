Comprensivo di Atripalda, oggi e domani si vota per eleggere la componente genitori e il nuovo presidente del Consiglio d’Istituto

Urne aperte oggi e domani al Comprensivo “De Amicis-Masi” di Atripalda per l’elezione del nuovo presidente e della componente dei genitori del Consiglio d’Istituto. Elezioni fissate “ad horas” dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania a seguito delle dimissioni protocollate ad inizio mese dal presidente Giuseppe Iannaccone e dalla componente dei genitori dall’organo collegiale e dalla Giunta Esecutiva dopo le polemiche scoppiate tra una parte dei genitori e la dirigente scolastica Amalia Carbone. Due le liste in campo. La prima è denominata “Insieme si può” ed è composta da Italia Gialanella, Paolo Berardino, Marianna Della Sala, Lidia Vespiano, Donatella Tomeo, Sonia Panarella, Nicoletta Valentino e Luca Giovino. L’altra lista, “Insieme i nostri figli” è formata da Margherita Sarno, Silvia Lavano, Rossella Preziosi, Filomena Bosco, Ida Cantelmo, Saverio Battipaglia e Roberto Savarese, unico ricandidato tra gli uscenti.

I seggi elettorali saranno ubicati presso il Plesso della scuola Primaria “De Amicis” di via Roma. Si vota oggi dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e domani 26 gennaio dalle ore 8:00 alle ore 12:00, esprimendo due preferenze nella stessa lista.

“Trovo innanzitutto positivo che si siano concretizzate due liste a differenza della precedente consultazione – commenta l’assessore all’Istruzione e vicesindaco Anna Nazzaro -. Attendiamo adesso sempre fiduciosi che attraverso il nuovo Consiglio d’Istituto si concretizzi il confronto che tutti vogliamo”.

Le dimissioni dei genitori sono state protocollate lo scorso 8 gennaio a distanza di cinque giorni dal tavolo di confronto tra le istituzioni svoltosi in Comune e voluto dal sindaco Geppino Spagnuolo per provare a superare le tensioni e rasserenare il clima. «Queste dimissioni – scriveva la componente genitori che ha gettato la spugna – giungono alla fine di una breve, ma davvero faticosa e molto poco gratificante esperienza, ma soprattutto dopo gli intollerabili eventi di questo periodo, la non completa collaborazione della dirigenza scolastica e gli inappropriati giudizi di tanti genitori sul nostro operato. Il nostro ruolo è stato messo in discussione con mancanza di fiducia, da parte di tanti genitori, che non hanno considerato la buona volontà nell’arginare certe situazioni che si sono venute a creare con la dirigenza scolastica. Non siamo più propensi ad investire il nostro tempo libero e la nostra serenità. Nell’ammettere le nostre eventuali incapacità a poter gestire una situazione molto delicata, diamo spazio a tanti genitori con voglia e capacità a poter fare sicuramente meglio».