L’Amministrazione Comunale di Atripalda, guidata dal Sindaco Giuseppe Spagnuolo, attraverso l’attività amministrativa portata avanti coadiuvata dal delegato ai LL.PP. Salvatore Antonacci e dall’Ufficio Tecnico Comunale, raggiunge un importantissimo risultato.

Con comunicato del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-1-2020 lo stesso ha reso nota l’assegnazione ai Comuni richiedenti, per l’anno 2020, dei contributi “per la realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”.

L’Amministrazione Comunale infatti con la delibera di Giunta Comunale n°143/2019, adottò una variazione della programmazione delle opere pubbliche, aggiornò il programma triennale delle opere pubbliche approvando la variazione del bilancio di previsione 2019-2021 con competenza a valere sull’anno 2020, successivamente ratificata in Consiglio Comunale in data 31.10.2019, con delibera n°31.

Con la successiva delibera di Giunta Comunale n° 144 del 13/09/2019, l’Amministrazione Comunale partecipò all’avviso del Ministero dell’Interno sulla scorta della possibilità che ciascun Ente con popolazione compreso tra i 5.000 e i 25.000 abitanti, poteva inoltrare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio fino al limite massimo di €.2.500.000.

Il Comune di Atripalda si è visto finanziare pertanto tre dei quattro interventi per i quali aveva presentato istanza e gli interventi proposti a finanziamento sono i seguenti:

Lavori di sistemazione idraulica ed idrogeologica del Vallone Testa ed aree limitrofe, per un importo di €.980.000,00; Lavori di riqualificazione e regimentazione idraulica del fosso Orto di Preti, per un importo di €.432.000,00. Lavori di risanamento di aree che presentano un elevato rischio di frana site in località cupa Lauri, via San Giacomo, bretella di collegamento di via San Gregorio con la S.P.246 e via cupa dei Sarno, per un importo di €.631.000,00.

Sebbene ritenuto idoneo, ma non risulta finanziato in questa prima tranche, un’ulteriore intervento per “Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale”, dell’importo di €.450.000,00 in quanto il Ministero ha ritenuto finanziare, in via prioritaria, interventi di riqualificazione idrogeologica del territorio.

Ora è assegnato all’ufficio tecnico comunale di Atripalda il compito di completare la fase di affidamento della progettazione esecutiva delle opere e successivamente di selezionare le procedure e gli operatori economici affidatari della realizzazione dei interventi.

Un ulteriore sfida, complessa da affrontare, anche in considerazione della ristrettezza dei tempi per l’affidamento e la realizzazione delle opere fissati dal Ministero ma non si può celare la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale che passo dopo passo aggiunge un ulteriore tassello al miglioramento e alla sicurezza del territorio comunale, proteggendolo e valorizzandolo.

Il Sindaco

Giuseppe Spagnuolo

Il delegato ai LL.PP.

Salvatore Antonacci

Comunicato stampa di Palazzo di Città