La Scandone Avellino battuta da Citysightseeing Palestrina per 57-60. Queste le parole di coach De Gennaro dopo la sconfitta casalinga contro Palestrina: “Credo che stasera avete visto in campo dodici lupi. Ci hanno messo cuore, anima, voglia e grinta, cose che ho sempre chiesto dall’inizio e che stasera sono venute fuori. Fa male perdere così, per come abbiamo giocato, soprattutto in difesa, tenendo a 60 punti la prima in classifica, ma proviamo a prenderci il lato positivo, in vista della gara di Salerno per la quale inizieremo a concentrarci da lunedì. Siamo una squadra molto giovane e, in questo momento, anche molto corta e i più anziani iniziano ad accusare un po’. I più giovani stanno crescendo, ma contro giocatori di grossa esperienza come Rischia, Rossi e Bartolozzi è normale che facciano un po’ di fatica. Con qualche libero sbagliato in meno probabilmente l’avremmo portata a casa, ma purtroppo abbiamo tirato nuovamente male dalla lunetta, con il 56%, cosa che nelle ultime gare eravamo riusciti a evitare, e abbiamo perso qualche palla di troppo, soffrendo la loro pressione, in assenza di buon palleggiatore. Bianco, Cherubini e Marzaioli sono tre giocatori che all’occorrenza possono portare palla, ma nessuno di loro ha nelle corde il poter gestire o superare sempre una pressione a tutto campo. Dobbiamo restare tranquilli e sereni e continuare su questa strada per salvarci. Ho fatto i complimenti ai ragazzi nello spogliatoio per averci creduto fino alle fine, Marzaioli è molto dispiaciuto per aver sbagliato l’ultimo possesso, ma era giusto affidarlo al più esperto e può capitare l’errore. Non serve colpevolizzare i singoli, perché tutti hanno commesso degli errori e tutti hanno fatto cose egregie contro la capolista. Ripartiamo dall’ottima prestazione difensiva e andiamo avanti”.