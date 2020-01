Pista di pattinaggio per il Natale ad Atripalda, dopo le polemiche sui social per il contributo del Comune il gestore Sergio Argenio si difende

«La mia associazione per gli eventi svolti negli anni ha sempre onorato economicamente gli impegni assunti con il Comune di Atripalda e se qualcuno non ci crede può venire da me e prendere visione di tutta l’opportuna documentazione». A scriverlo in una lettera aperta alla città è Sergio Argenio, presidente dell’associazione “Acsi Sport 2000” che negli anni ha gestito la pista di pattinaggio sul ghiaccio “Ice” installata in occasione dei festeggiamenti per il Natale in piazza Umberto I e patrocinata dal Comune.

Un’attrazione a pagamento per gli utenti, che ha richiamato tante persone e appassionati anche dai comuni limitrofi ma che è finita al centro di polemiche sui social tanto da spingere il signor Argenio, che gestisce anche la struttura sportiva “Simone Casillo” in città, a intervenire con una lettera aperta con l’intento di fare chiarezza, non nascondendo l’amarezza per le accuse ricevute.

«Siamo soddisfatti di come sia andato l’evento dell’associazione patrocinato dal Comune di Atripalda. Come al solito abbiamo beneficiato di un’affluenza da tutta la provincia ed oltre ( molti appassionati anche dal salernitano e napoletano)) e per la verità i commenti che abbiamo ascoltato erano incentrati sul fatto che il Natale atripaldese grazie agli eventi dei commercianti, delle associazioni, del Comune di Atripalda e della pista di pattinaggio è stato sicuramente il più bello e completo che si sia mai fatto ad Atripalda e in provincia di Avellino». Il gestore chiarisce poi che «l’amministrazione comunale secondo noi ha puntato bene a patrocinare la pista di pattinaggio assumendosi il solo onere di finanziare per il 50% la spesa d’energia fino ad massimo di 5mila euro, mente l’associazione ha sostenuto le spese relative alla Tosap (1.500 euro e 1500 biglietti omaggio) che all’utenza idrica. Far funzionare una pista di pattinaggio sul ghiaccio non è semplice, ci vuole l’esperienza che abbiamo acquisito negli anni, senza contare il rischio meteorologico».

Proprio l’agevolazione decisa dall’Amministrazione Spagnuolo sulla corrente aveva fatto sollevare polemiche sui social. Da qui l’intervento del gestore, dopo che ha ultimato nei giorni scorsi le operazioni di smontaggio della pista. A spingerlo a scrive la lettera aperta l’amarezza per le accuse ricevute.

«Se c’è qualcuno o qualche associazione che avesse l’ambizione l’anno prossimo di gestire la pista di pattinaggio sul ghiaccio – è la proposta finale che il signor Argenio lancia – l’associazione Acsi Sport 2000 potrebbe concederla in comodato d‘uso gratuito».