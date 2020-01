Torna nella chiesa la tela offerta in dono nuziale. Foto

Torna nella chiesa degli Apostoli Pietro e Paolo di Santa Lucia di Serino la tela offerta in dono nuziale nel giorno dell’anniversario dei cinquant’anni dalla scomparsa di don Antonio Pelosi. Il quadro, in tessuto e oro zecchino, raffigurante il Sacro Cuore di Gesù fu donato nel 1938 da don Antonio Pelosi alla signora Angelina Capaldo in occasione delle nozze con Vito Alvino. E ieri pomeriggio, la preziosa effige è tornata nella chiesa di Santa Lucia per volere della famiglia atripaldese Alvino.

A consegnare l’opera, realizzata dalle Clarisse di Santa Lucia nel 1938, è stato il signore Alberto Alvino, pronipote del parroco. La cerimonia si è svolta nella chiesa di Santa Lucia di Serino intitolata agli Apostoli Pietro e Paolo. Ad officiare la messa don Luca Monti.

«Quando ho saputo da don Ranieri che i resti del parroco erano stati traslati e collocati in questa chiesa alla base dell’altare maggiore – ha raccontato commosso il signor Alberto Alvino – ho deciso che il posto ideale per il quadro fosse proprio qui, accanto a don Antonio. E ritorna in questa chiesa nel giorno del cinquantesimo dalla scomparsa di don Antonio Pelosi. Ringrazio don Luca che ha permesso ciò, il parroco Don Ranieri che ha fatto da tramite e il sindaco di Santa Lucia che ha permesso questo evento».

Il sindaco Ottaviano Vistocco, intervenuto alla cerimonia, nell’intervento conclusivo ha avuto parole di gratitudine per la famiglia Alvino e, nel ricordare l’impegno evangelico di don Antonio Pelosi, ha anticipato il proposito di far realizzare una statua in sua memoria.