Non basta Micovschi, finisce 1-1 col Picerno

L’Avellino non va oltre il pari col Picerno al Partenio-Lombardi. I lupi di mister Capuano vanno in vantaggio con Micovschi, ma vengono raggiunti all’inizio del secondo tempo da Kosovan. Capuano recrimina per alcune scelte arbitrali discutibili, e alla fine riesce a tenersi a 4 punti dai playout. Deluso in sala stampa il mister dei biancoverdi: “non nascondo una certa rabbia. Se ieri, parlando con i colleghi giornalisti, ho convenuto che l’importante era non perdere, oggi abbiamo invece fatto il tutto per tutto per vincerla, anche con una certa incoscienza. Per questo ho tolto Bertolo per Alfageme. Non credo si tratti di presunzione se dico che il nostro primo tempo è stato di categoria superiore, poi ci siamo specchiati troppo nel nostro voler giocare bene, siamo stati narcisi ed alla prima occasione utile siamo stati puniti. Alla fine poteva addirittura andare peggio e Dini ha evitato che subissimo una sconfitta indecorosa per la mole di gioco e per la qualità di quest’ultimo, di cui non posso che essere soddisfatto. Stiamo facendo qualcosa di importante e credo che con un po’ di fortuna ci troveremmo in un’altra situazione in classifica. L’Avellino ha giocato un gran calcio, è stata viva e presente in ogni zona del campo, il limite della panchina corta oggettivamente mi condiziona nei cambi e nelle opzioni. Una cosa è certa però, io questa squadra a salvo e semmai non ci riuscissi smetto di fare l’allenatore”.

Per il neo centrocampista dei lupi Nicolas Izzillo: “Abbiamo disputato un’ottima partita. In più di una occasione, soprattutto nel primo tempo, abbiamo avuto l’opportunità di segnare. I nostri avversari sono invece stati bravi nel capitalizzare ed alla prima occasione sono andati in gol. Il pareggio ci sta stretto anche se alla fine dobbiamo ringraziare Dini altrimenti poteva essere addirittura una beffa. A livello personale posso dire di essere al 70% della condizione, più gioco più benzina metto nelle gambe. Onestamente non ho problemi di ruoli, nasco come mezz’ala ma sono a disposizione del mister. Personalmente sono soddisfatto di come sta andando e del gruppo che ho trovato, ma l’unico modo di essere felice è trovare la vittoria ed i tre punti”.

Avellino-Picerno 1-1, tabellino:

Marcatori: 42′ pt Micovschi, 4′ st Kosovan.

Avellino (3-5-2): Dini; Illanes, Zullo, Bertolo (21′ st Alfageme); Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Izzillo (29′ st Evangelista), Laezza; Micovschi, Albadoro.

A disp.: Tonti, Pizzella, Morero, Rossetti, Carbonelli, Russo.

All.: Capuano.

Picerno (3-5-2): Pane; Priola, Zaffagnini, Lorenzini; Melli (29′ st Squillace), Pitarresi, Vrdoljak, Kosovan (44′ st Montagno), Guerra (28′ st Vanacore); Nappello (28′ st Sparacello), Santaniello.

A disp.: Cavagnaro, Ripa, Ruggieri, Donnarumma, Calamai.

All.: Giacomarro.

Arbitro: Angelucci di Foligno.

Assistenti: Tinello di Rovigo e Donato di Milano.

Ammoniti: 43′ pt Evangelista dalla panchina, 32′ st Verdoljak, 49′ st Pane (comportamento non regolamentare), 17′ st Laezza, 28′ st Priola, 41′ st Alfageme (gioco scorretto);

Angoli 8-4

Recuperi: 1′ pt e 4′ st.