Seconda edizione della cinerassegna invernale “Agguattiti buono!”: domani sera la presentazione

Si terrà domani la presentazione della seconda edizione della cinerassegna invernale “Agguattiti buono!”. Il gruppo informale Laika, Laboratorio di intervento kultur atripaldese, propone un ciclo di sei lungometraggi che verranno proiettati in tre diverse location, dal 3 febbraio al 21 aprile, tutti ad ingresso gratuito. “Agguattiti buono!”, imperativo dialettale che significa “copriti, nasconditi, fai attenzione al freddo”, rincara la dose di raccomandazioni rispetto al fortunato ciclo del 2019, e si ripropone di rappresentare una rinnovata e godibile occasione di aggregazione collettiva e sociale come la visione di un film in una fredda serata infrasettimanale, sulla scorta della riuscita esperienza del cineforum in Piazzetta degli Artisti delle scorse estati.

Nel corso della serata di domani verranno presentati i diversi titoli della rassegna e proiettate alcune clip di altri film a sorpresa. Appuntamento quindi a domani mercoledì 29 gennaio alle ore 20.30 presso Memea vecchie ricette in via Melfi 24 ad Atripalda.

Questo il Calendario delle proiezioni:

Ex Chiesa di Contrada Ischia

lunedì 3 febbraio ore 20.30

Lady Bird, 2017 (Greta Gerwig)

lunedì 17 febbraio ore 20.30

In ordine di sparizione, 2014 (Hans Petter Moland)

L’Officina Lab, Contrada Novesoldi

giovedì 5 marzo ore 20.30

Dallas Buyers Club, 2013 (Jean-Marc Vallee)

martedì 17 marzo ore 20.30

Tully, 2018 (Jason Reitman)

Chiesa San Nicola da Tolentino, via Roma

martedì 31 marzo ore 20.30

Martin Eden, 2019 (Pietro Marcello)

martedì 21 aprile ore 20.30

Tre manifesti a Ebbing, Missouri, 2017 (Martin McDonagh)

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e la disponibilità la Confraternita di S. Monica, Don Fabio Mauriello, l’Officina Lab, Memea antiche ricette e la Mood Records.