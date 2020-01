Vince la lista “Insieme si può” di Lia Gialanella al Comprensivo “De Amicis-Masi” di Atripalda per l’elezione della componente genitori nel Consiglio d’Istituto

Vince la lista “Insieme si può” guidata da Lia Gialanella al Comprensivo “De Amicis-Masi” di Atripalda per l’elezione della componente genitori nel Consiglio d’Istituto. Le elezioni suppletive, decise dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania a seguito delle dimissioni ad inizio mese del presidente Giuseppe Iannaccone e della componente dei genitori dall’organo collegiale e dalla Giunta Esecutiva dopo le polemiche scoppiate tra una parte dei genitori e la dirigente scolastica Amalia Carbone, hanno visto al voto 500 genitori su una base elettorale di circa 2mila. Due le liste a contendersi la vittoria. Proprio quella capeggiata da Lia Gialanella, che ha ottenuto 219 preferenze personali, ha battuto l’altra compagine denominata “Insieme i nostri figli”. Con la Gialanella eletti Paolo Berardino (82 voti), Lidia Vespiano (62), Marianna Della Sala (46) e Luca Giovino (37) mentre per l’altra lista Roberto Savarese (46), Saverio Battipaglia (37) e Margherita Sarno (65). Ieri la proclamazione degli eletti. «L’Istituto Comprensivo di Atripalda da sempre si è contraddistinto per la sua visione innovativa e progettuale realizzata negli anni attraverso la collaborazione sinergica tra istituzione scolastica e collegio d’Istituto che ha saputo creare il nostro amato preside Elio Parziale fino ad oggi – commenta il vicesindaco con delega all’Istruzione, Anna Nazzaro -. Ieri si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio dopo la scelta di dare le dimissioni dell’ultimo Consiglio. Sono sicura che questo Consiglio d’Istituto saprà creare legami d’intendi con la scuola atti ad innovarsi e legittimarsi sempre meglio sul territorio. La sua presenza sarà un ulteriore valore aggiunto a quanto già consolidato nel tempo. Nell’auspicio di una proficua collaborazione tra le parti auguro al Consiglio d’Istituto di lavorare con passione e serenità fino al raggiungimento di grandi successi scolastici che favoriscano certamente la crescita del nostro territorio, attraverso il benessere degli alunni che sono l’obbiettivo principale di ogni nostro sforzo».

Concluso lo spoglio ora seguirà l’elezione del nuovo presidente del Consiglio d’Istituto, figura che potrebbe essere ricoperta proprio dalla Gialanella, e che avverrà nella prima riunione dell’organo collegiale. Non si sono fatti attendere su Facebook i ringraziamenti di Lia Gialanella: «Ho sempre pensato che i miei figli fossero figli prima del paese e, come loro, tutti i bambini e quelli che vengono accolti nella nostra Atripalda. Sono sempre stata una persona un passo avanti nel dire la mia e due indietro nel mettermi in gioco. Poi un giorno, quello che è il mio quotidiano viene visto come un valore aggiunto per la comunità e qualcuno mi chiede di mettermi in gioco e mi sono ritrovata a fare, incerta, non uno ma 10 passi in avanti rispetto alla mia indole estroversa, ma in fondo estremamente riservata. Un grazie a tutti i genitori, che hanno votato, dimostrando interesse e partecipazione alla vita della scuola. Un grazie ai miei candidati, in 48 ore siamo passati dall’essere conoscenti e amici a una vera squadra solida e coesa,che mi ha dato una fiducia incondizionata incredibile. Un grazie ai candidati della lista “Uniti per i nostri figli”, per essersi messi in gioco con noi. Un Grazie ai consiglieri dimissionari, per l’importante lavoro svolto e perché come ho spesso detto se ci vuole coraggio a candidarsi ci vuol più coraggio a dimettersi dando esempio di umiltà. Un grazie ai miei supporter e alla mia famiglia. Io le maniche le ho già rimboccate, la scuola ha bisogno di noi tutti e lavorerò principalmente per mantenerla unita e forte come sempre. Viva l’Istituto comprensivo, viva i nostri bambini, il bene più prezioso».