Avellino, dopo un mese già volano gli stracci nella proprietà

Dopo un mese dalla presentazione ufficiale già volano gli stracci nella compagine proprietaria dell’Avellino Calcio. Sullo sfondo lo scontro durissimo in atto tra presidente e vicepresidente. Dopo le accuse durissime di Nicola Circelli al presidente Izzo e a Nello Martone di non aver mantenuto una serie di promesse e impegni economici, il presidente sceglie la linea del silenzio.

Domani, 31 gennaio, scade il calcio mercato di riparazione e mister Capuano attende de attaccanti. Ma domani la società deve versare la seconda rata da 143mila euro per l’acquisto all’amministratore giudiziario della Sidigas, Francesco Baldassare. Ci potrebbe essere anche la richiesta di una proroga per rivedere la due diligence ed in attesa di chiarire la situazione tra Izzo e Circelli. infine il prossimo 7 febbraio scade il termine fissato dalla Covisoc per la presentazione delle garanzie richieste al club biancoverde per il campionato in corso. La cifra è di 3 milioni e 700 mila euro, che corrisponde al parametro dei costi medi, (come previsto dal Regolamento introdotto dal Comunicato Ufficiale N 112/A del 7 novembre 2019) che dovranno garantire tutti i soci attraverso la presentazione di una serie di documentazioni. Parametro che non tiene conto dei ricavi medi e che è stato comunicato alla società irpina solo lo scorso 15 gennaio.