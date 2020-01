L’attaccante esterno Salvatore Sandomenico arriva in prestito dalla Cavese

L’Us Avellino 1912 srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Cavese 1919 le prestazioni sportive dell’attaccante esterno Salvatore Sandomenico.

Nato a Napoli il 21/01/1990 in questa stagione con la maglia blufoncè ha giocato 8 partite compresa la gara di coppa italia; la scorsa stagione ha invece indossato la casacca della Reggina collezionando 28 presenze e 7 goal. Per lui in totale 249 apparizioni in campionato tra i professionisti con 68 marcature all’attivo, divise tra le esperienze avute, oltre a Reggio e Cava, con le maglie di Arzanese, Gubbio, L’Aquila, Juve Stabia, Viterbese, Siracusa e Teramo.

Il giocatore ha scelto la maglia numero 30 e sarà disposizione di mister Capuano a partire da oggi.