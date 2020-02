Boom di richieste per l’accensione dei falò in onore del Santo Patrono Sabino ad Atripalda. L’assessore Musto: «siamo a quota trenta per una tradizione secolare»

Boom di richieste per l’accensione dei falò in onore del Santo Patrono Sabino ad Atripalda.

Se nella vicina Avellino la burocrazia ha fatto saltare l’accensione dello storico falò di San Ciro in piazza Duomo, nella cittadina del Sabato sono giunte ben 30 richieste per altrettanti “focaroni” che illumineranno e riscalderanno il cuore degli atripaldesi la notte di sabato 8 febbraio, la sera della vigilia della celebrazione e processione della statua del Santo. Un dato in aumento rispetto allo scorso anno che fa esultare l’Amministrazione del sindaco Giuseppe Spagnuolo.

«La procedura messa in campo dal Comune con la presentazione di un’unica dichiarazione, la distribuzione gratuita dei bracieri e fascine per l’accensione dei falò, ma anche la pulizia e smaltimento successivo delle ceneri ha consentito di raggiungere questo importante risultato .- commenta soddisfatto l’assessore delegato alle Attività Produttive, Mirko Musto – . Questo ha consentito che le richieste di accensione aumentassero anno dopo anno. Quest’anno siamo giunti a quota trenta. Un bel impatto per quanti verranno ad Atripalda sabato sera. In ogni quartiere ci sarà un falò per la festa di San Sabino».

Circa trenta le autorizzazioni rilasciate dal Comune e Comando di Polizia Municipale. La semplificazione con un’unica dichiarazione per ogni luogo volta in questi ultimi anni sta dando i frutti sperati rinvigorendo una passione secolare. Per quanti ne ha fatto richiesta è prevista la distribuzione di bracieri e fascine consegnati gratuitamente dal Comune. Il falò dell’Amministrazione e dipendenti comunali sarà allestito in piazza Umberto I e benedetto dal parroco della chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire, don Fabio Mauriello unitamente a Don Ranieri Picone della parrocchia del Carmine. Sarà acceso alle 19.30 dal sindaco Giuseppe Spagnuolo. Poi cis aranno altri trentina di falò a riscaldare la tradizione atripaldese. Tutti promossi da associazioni e privati tra i quali spiccano quello di piazza Vittorio Veneto organizzato dalla Confraternita di Santa Monica, quello della Pro Loco Atripaldese in Piazza Di Donato, piazzetta Tempio Maggiore, quello della Misericordia pressa la sede di via Pianodardine, dal “Comitato Appia” presso il piazzale adiacente parco delle Acacie, quello dei Boy Scout-Agesci presso il Convento San Giovanni Battista in rampa San Pasquale, dell’Associazione Culturale Alvanite nel quartiere presso il campetto sportivo. Ed ancora a Capo la Torre nella piazzetta di San Sabino promosso dal Comitato festa, in via Tufara dinanzi la statua di San Sabino, nel piazzale retrostante il mercatino rionale di via Salvi, in via Tiratore nel parcheggio dell’ex Asl, via Aversa, via Tiratore nei pressi delle palazzine Iacp, in contrada Cerzete promosso dall’associazione ambientalista “La Verde Collina”, per proseguire nelle contrade Valleverde, Pettirossi, Folloni e San Gregorio e in via San Giacomo, a Largo Pergola, via Aldo Moro, via Cupa Lauri e via Santi Sabino e Romolo. Un momento di aggregazione ma anche conviviale.

Domenica 9 febbraio, invece, alle ore 10,30, nella chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire santa messa presieduta dal parroco Don Fabio Mauriello. A seguire, alle ore 12, la processione organizzata dal Comitato Festa per le vie della città con le statue dei due Santi portate a spalla dai fedeli, quella di San Sabino Vescovo e San Romolo Diacono. La sera infine, presso la chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire, dopo la messa, alle ore 19, distribuzione ai fedeli della Santa Manna, altra antichissima tradizione come i falò. Il parroco segna la fronte dei fedeli con la Santa Manna, un liquido benedetto che si dice, sia il sudore delle ossa di San Sabino.