Mercato bloccato e nuova sconfitta per la Scandone Avellino: finisce 67-71 con la Tecno Switch Ruvo di Puglia

Il mercato della Scandone ancora bloccato per i diversi lodi con ex giocatori fa scivolare giù la Scandone Avellino nella classifica del campionato di basket di Serie B. Ed arriva l’ennesima sconfitta al Paladelmauro per 67-71 con la Tecno Switch Ruvo di Puglia. Queste le parole di coach De Gennaro dopo la sconfitta casalinga contro Ruvo di Puglia: “Ennesima occasione sprecata, perché nonostante una partenza sottotono siamo stati bravi a recuperare anche contro una squadra molto forte, con giocatori che davvero potevano fare la differenza in ogni momento. Le 17 palle perse, da cui loro hanno fatto 18 punti, ci hanno penalizzato. Abbiamo bisogno di continuare a migliorare, di avere un po’ più di controllo da questo punto di vista. Peccato, perché credo che alla fine i ragazzi abbiano dato tutto ciò che avevano, però contro giocatori che possono risolvere partite punto a punto in ogni momento, la nostra minore esperienza ha fatto sì che la squadra avversaria avesse la meglio. Nell’ultimo minuto ho abbassato il quintetto, perché volevo fare cambi sistematici per avere più aggressività sui tiratori. Ho mandato De Leo su Laquintana, visto che lo conosceva bene, ma, nonostante le braccia alte, è stato bravo Laquintana a fare un canestro importante. Sulla rimessa in attacco Bianco ha sbagliato un tiro abbastanza aperto, che però doveva necessariamente prendersi. Nell’ultima rimessa, non hanno eseguito alla lettera ciò che io ho disegnato, ma ormai eravamo a meno quattro, era già molto complicato rimontare, la partita l’abbiamo persa prima. Se Bianco avesse messo quel canestro sarebbe stato l’eroe di giornata, deve continuare su questa strada, perché sta crescendo tanto e sta dando tanto alla squadra. Peccato perché era una partita che si poteva vincere, siamo arrivati punto a punto e la loro esperienza ha fatto la differenza”.