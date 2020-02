Messa in diretta su Radio Maria dalla Chiesa di Santa Maria del Carmine di Atripalda

Giovedì 6 febbraio 2020 dalla Chiesa parrocchiale di S. Maria del Carmine in Atripalda ci sarà la diretta su Radio Maria, emittente radiofonica cattolica, presente sul territorio nazionale, ascoltata da tantissimi radioascoltatori con sede ad Erba (CO). La diretta, organizzata in collaborazione con lo Studio mobile di Avellino, realizzata già in altre chiese della Diocesi, e per la prima volta nella Chiesa del Carmine, permetterà la comunità di fede atripaldese di unirsi nella preghiera a tanti ammalati, carcerati, persone in viaggio o che abitualmente ascoltano Radio Maria. La diretta avrà inizio alle 7.30 con la recita del Rosario, poi la Santa Messa con le Lodi mattutine e terminerà per le 8.40.