Pareggio di rigore a Bisceglie per i lupi

Secondo pari consecutivo per l’Avellino. Al “Ventura”, con ,Inter Capuano squalificato contro il Bisceglie, finisce 1-1. I due gol arrivano nel finale del primo tempo, entrambi su due calci di rigore. Passano in vantaggio i lupi con Di Paolantonio (40’). Il pari arriva pochi minuti dopo con la rete messa a segno da Montero per fallo di Parisi su Trovade.