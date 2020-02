“Via Roma in Love 2020”, accese ieri le luminarie installate dai commercianti per San Valentino. Fotoservizio

Via Roma ad Atripalda da ieri sera è illuminata da cuori rossi in vista della festa degli Innamorati. “Via Roma in Love 2020” è la nuova iniziativa organizzata per la festa di San Valentino dai commercianti della strada più importante dello shopping cittadino. Gli esercenti, con una raccolta fondi, hanno realizzato un’atmosfera unica, fino al prossimo 15 febbraio, tra cuori illuminati e frasi d’amore.

All’accensione di ieri sera presente il sindaco Giuseppe Spagnuolo con l’assessore al Commercio Mirko Musto, il vicesindaco Anna Nazzaro, l’assessore alla Cultura Stefania Urciuoli e la delegata agli Eventi Antonella Gambale. Con loro una rappresentanza dei commercianti, il presidente della Pro Loco Lello Labate e Lucia Gaeta dell’associazione culturale Acipea e del Premio di poesia di San Valentino.

«Qui troverete un’atmosfera romantica – ha spiegato Generoso Sole -. Le luminarie resteranno accese fino al 15 febbraio, il giorno dopo San Valentino».