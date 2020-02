Parità di Genere, istituito il tavolo permanente alla Provincia di Avellino. La delegata Giuliana De Vinco: “Atripalda aprifila per alcuni progetti”

Ieri mattina presso la Sala Grasso dell’Ente Provincia di Avellino si è riunito, per la prima volta, il Tavolo permanente sulla Parità di Genere. A questa iniziativa hanno partecipato Sindaci, Vice-Sindaci, Assessori, Consiglieri Comunali della Provincia di Avellino. Tre sono stati i progetti proposti dalla Consigliera Provinciale di Parità, Vincenza Luciano (nella foto con la delegata del Comune di Atripalda, la consigliera comunale Giuliana De Vinco).

Il primo progetto riguarda i senza dimora, gli ultimi tra gli ultimi. Il secondo si riferisce all’endometriosi ed infine è stato proposto il progetto denominato “Oltre” indirizzato alle scuole per iniziare a parlare di educazione di genere. Diversi i delegati che hanno preso la parola fornendo un prezioso contributo al dibattito e hanno aderito ai progetti proposti dalla Consigliera.

“Un incontro per lanciare alcuni progetti della Provincia al fine di creare una rete unica tra i comuni ma soprattuto un sistema di lavoro compatto a favore della parità di genere – illustra la delegata al Contenzioso, avvocato Giuliana De Vinco -. A seguito anche delle short list per professionisti (avvocati e psicologi) indetta dalla Provincia verranno messi a disposizione dei Comuni delle figure professionali a sostengo delle necessità del territorio. Si e poi deciso di intraprendere il progetto “Oltre” e coinvolgere le scuole con un vero e proprio programma che creeremo a seguito di alcuni incontri con psicologi per educare dalle classi elementari al liceo, in forme adeguate all’età, all’inclusione sociale in tutte le sue declinazioni. Atripalda, per il tramite della mia persona, ha risposto positivamente a tutto ciò risultando aprifila per alcuni progetti”.